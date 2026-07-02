"Bojim se da studentski pokret svojim izletima udesno, da se tako izrazim, i pričom koja skreće temu sa politike, morala, zločina i institucija, takođe neće pridobiti nikoga, jer često kritičari desničarskih simbola istaknutih na protestima dobiju odgovor koji je delimično racionalno utemeljen, da se na taj način pokušava otkinuti deo desničarskog, mekog,desni centar, desnica, koja bi inače glasala za Vučića, pa pretpostavljam da je i pod tom mantrom ona advokatica Pavlović govorila tamo", kaže Mihaljević.

Kako kaže, advokatica Jelena Pavlović i njen dojučerašnji saradnik dr Branimir nestorović vode "antipolitiku".

"Kad vam dođe neko takav antipolitičan, ko uvodi nove sisteme, ne, to je zastarelo, mi ćemo sada mimo institucija, politike, ideologije i programa da ad hok rešavamo da smo bistri, mladi, dobro želimo, to može da ima kratkoročan možda efekat za pola mandata ili mandat. 10, 20, 50 godina u budućnost, tako se ne gradi jedno društvo i jedna država", ocenio je Mihaljević.

Inače, tokom nedavnih blokada u Novom Sadu, isplivala je stvarna politička pozadina organizatora ovih skupova. Mihaljević je javno prikazao namere blokadera, skandalozno tvrdeći da su krvave ruke glavni motiv svih protesta.

"Glavni i osnovni motiv svih ovih protesta su krvave ruke. Zato što su te krvave ruke krvave od Vukovara, Sarajeva, Dubrovnika, Srebrenice i Kosova. I to je poruka na koju mora da se insistira do kraja", poručio je Mihaljević.

Ova skandalozna izjava jasno potvrđuje da se protesti i blokade koriste kao mesto za lepljenje etikete genocidnosti celom srpskom narodu. Dok predsednik Vučić i državni vrh vode borbu da zaštite srpski narod i ne dozvole da se zalepi pečat zločinaca, šačica blokadera u Novom Sadu otvoreno promoviše priča po kojem su Srbi krivi za sve sukobe.

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