Nova vrsta otrovnog pauka, čileanski pauk pustinjak, naučno poznat kao Loxosceles laeta, otkrivena je u severnom portugalskom gradu Portu.
To je prvi zabeleženi slučaj ove vrste na Iberijskom poluostrvu.
Žoze Manuel Groso-Silva, entomolog u Prirodnjačkom muzeju i muzeju nauke Univerziteta u Portu i jedan od istraživača koji stoje iza otkrića, naglasio je da nema razloga za paniku. „Verovatnoća da će ljudi naići na ovu vrstu ili da će ih ona ujesti je mala“, rekao je on.
Biolozi Fransisko Gil i Žoze Manuel Groso-Silva u svojoj studiji navode da je to stidljiva vrsta koja retko grize. „Međutim, njen ugriz može izazvati značajno oštećenje kože, što često dovodi do neželjenih reakcija“, objašnjavaju oni u studiji o prvom zabeleženom slučaju na Iberijskom poluostrvu.
Čileanski pauk pustinjak je vrsta poreklom iz zapadne Južne Amerike, ali se najčešće nalazi u zemljama poput Brazila i Argentine. Smatra se da se proširio van svog prirodnog staništa međunarodnom trgovinom.
Prvi primerak je slučajno pronađen 10. septembra 2025. godine, kada je mužjak primećen na zidu u Portu. Drugi mužjak je pronađen 10. januara ove godine; bio je mrtav u lepljivoj omči koja nije bila postavljena za njega.
„Ne znamo da li je ova nova vrsta ograničena na Porto ili je već rasprostranjenija. Pošto se čileanski pauk pustinjak lako meša sa mediteranskim, moguće je da postoje fotografije koje zapravo prikazuju novootkrivenu vrstu“, rekla je biolog Groso-Silva za Euronews.
„Oni su jednolične smeđe boje, bez šara koje bi im omogućile da se uklope sa vegetacijom. Takođe ne pletu mreže za hvatanje insekata, kao što vidimo na biljkama. Plete svoje mreže na zidovima, u uglovima i na skrivenijim, tamnijim mestima, a aktivniji su noću“, objašnjava Groso-Silva.
Posledice ujeda čileanskog pauka pustinjaka mogu varirati od blagih do teških, a zabeleženi su i retki slučajevi smrti. „Rizik postoji, ali mislim da je mali, pa se trudim da ne izazivam paniku ili preteranu uzbunu“, naglašava biolog, piše Euronews.
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