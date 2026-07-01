Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas video snimak na Instagram nalogu "avucic" u kojem podeća kako je izgledao veliki skup 27. juna u Beogradu i poruku da je samo ujedinjena Srbija – jaka Srbija.

- Kad smo ujedinjeni možemo sve - istakao je predesnik Vučić u opisu snimka.

- Oni su pokušali da podele naše porodice, pokušali su da podele naše društvo, da podele našu državu. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv danas svim njim upućen: Razlikujte se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima. Ništa lepše, ništa važnije, ništa preče ne postoji. I kad se razlikuju, videće gde su bolji rezultati, videće gde ima je bolja budućnost jer kada smo zajedno i kada smo ujedinjeni možemo sve. Mi smo jedna porodica. Mi smo Srbija - poručio je predsednik Vučić na velikom skupu 27. juna u Beogradu.

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