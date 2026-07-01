Vučić je, u telefonskom uključenju za TV Informer, odgovarajući na pitanje da prokomentariše pisanje hrvatskog "Jutarnjeg lista", koji povodom tog razgovora tvrdi da se naslućuje da bi ''Brisel mogao da nagradi Beograd'', rekao da se trudi da ne komentariše pisanje Hrvata i hrvatskih medija jer je, kako je istakao, sve što su napisali uvek bila neistina.

"Taj razgovor je bio veoma dobar i vrlo otvoren. Imao sam priliku da razgovaram sa najmoćnijim i najvažnijim liderima Evrope. I nismo razgovarali ni o nagradama niti o bilo čemu drugom, razgovarali smo o onome što je potrebno da se uradi, razgovarali smo o budućnosti Evropske unije, ali pre svega o onome kakav je put Srbije i šta je to što Srbija želi. Mislim da iz tog dobrog razgovora može da proizađe nešto dobro za Srbiju, a da li će ili ne, videćemo u vremenu koje je pred nama'', dodao je Vučić.

Naveo je da u Hrvatskoj čak i kad se svađaju moraju da pominju njega i Srbiju.

''Uostalom, vidite kolika je to mržnja i kakvi su to kompleksi. Oni, čak i kada se međusobno svađaju, ne mogu da se posvađaju, a da ne pominju mene, Srbiju i tako dalje. Neki kompleksi su neizlečivi, tako da ne možete to da promenite'', rekao je Vučić.

Hrvatski Jutarnji list objavio je tekst u kojem se navodi da EU priprema planove kojima želi, kako je navedeno, da nagradi Srbiju ''za ublažavanje'' seta pravosudnih zakona, a sa ciljem da, kako se tvrdi, motiviše Beograd ''na zaustavljanje demokratskog nazadovanja''.

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