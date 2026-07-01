Vučić je u telefonskom uključenju za TV Informer, na pitanje da prokomentariše naslov dnevnog lista Danas u kojem se navodi da SNS državnim novcem vraća rejting, istakao da oni hoće da kažu da su građani potkupljivi, hoće da kažu da time što ćete nekome isplatite nešto što ste već isplaćivali mnogo puta do sada, da time u stvari kupujete ljude.

"Potcenjuju ljude, oni misle da bilo ko može da kupi nečiju volju. Ne, ljudi samo sagledavaju, kao što su i uvek radili, ko je bolji za njihovu budućnost, budućnost njihovih roditelja i njihove dece. To je način na koji ljudi donose odluku", rekao je Vučić.

Dodao je da mora da ih razočara jer je, kako je naveo, reč o velikom rastu rejtinga.

"Zašto bih im ja to govorio u detalje? Verujem da ćete imati one agencije koje se stvarno bave istraživanjem, koje će vam o tome pričati ili možda i neće. Izbori će sve te priče na najbolji način ispričati za sebe. Oni to moraju da ponavljaju jer polaze od sebe, razmišljaju šta bi oni radili da se suočavaju sa padom rejtinga", naveo je Vučić.

Dodao je da je prvi put donekle zadovoljan rezultatima istraživanja koje dobija.