Tradicionalna proslava Vidovdana na Gazimestanu pretvorila se u masovni progon Srba, i pripadnici takozvane kosovske policije su bez ikakvog razloga priveli 36 Srba, među kojima je bilo jedno maloletno lice koje je nakon saslušanja pušteno na slobodu.

Po nalogu sudije, ostalima su oduzeta dokumenta i pušteni su, ali su morali da se pojave na sudu u Prištini juče u 13 časova, gde su saslušani u tri grupe.

- Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira - izjavio je branilac jednog od uhapšenih advokat Bogdan Hadži-Lazić.

Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije.

Kosovska policija ih je privela nakon parastosa kosovskim junacima, koji je danas služen na Gazimestanu.

Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.

- Kurtijeve falange su na izlasku s Gazimestana ugurale više Srba u unapred postavljene improvizovane limene bokseve, a potom ih policijskim automobilima odvezle u nepoznatom pravcu - kažu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Svi koji su želeli da priđu spomeniku morali su da prođu detaljan pretres. Nakon kontrole svakom posetiocu uručivano je pisano upozorenje u kojem su navedena pravila ponašanja tokom boravka na Gazimestanu, uz napomenu da će svako njihovo kršenje biti sankcionisano, uključujući i mogućnost hapšenja.

Pripadnici takozvane kosovske policije su udarali i šamarali uhapšene Srbe i terali ih da uzvikuju "Kosovo republika".

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je reč o sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija i zatražila da međunarodni predstavnici ulože sve napore i diplomatske aktivnosti kako bi svi privedeni bili oslobođeni.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upitao je danas, povodom nasilja tzv. kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu nakon obeležavanja velikog srpskog praznika Vidovdana, predstavnike međunarodne zajednice i Evropske unije šta je još potrebno da bi reagovali na postupke Prištine.

- Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo! - poručio je Petković, uz objavu video snimka hapšenja.

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je danas međunarodnu zajednicu da pod hitno reaguje na kontinuirano ugnjetavanje srpskog naroda od strane režima u Prištini nakon što je na Gazimestanu, po završetku parastosa kosovskim junacima, privedeno najmanje 10 Srba.

Vučević je u objavi na Instagramu najoštrije osudio „teror koji je Kurtijeva takozvana kosovska policija sprovodila nad Srbima kod spomen-obeležja na Gazimestanu, ne dozvoljavajući im da mirno i dostojanstveno obeleže veliki praznik Vidovdan“.

Istakao je da posebno uznemirava činjenica da je među maltretiranim i privedenim bilo i dece srpske nacionalnosti.

Režim u Prištini je, prema njegovim rečima, još jednom pokazao da ne poštuje verska i građanska prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da mu je jedini cilj da onemogući ostanak i opstanak srpskog naroda na svojim vekovnim ognjištima.

„Mi nikada nećemo odustati od demokratske i političke borbe za mir, istinu, pravdu i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vidovdan je dan kada se sve vidi - ko je vera, a ko nevera”, naveo je Vučević.

Masovno hapšenje pokušaj zastrašivanja Srba

Povodom jučerašnjih događaja i maltretiranja Srba na Gazimestanu, oglasila se i Srpska lista:

- Na osnovu informacija koje imamo od predstavnika Srpske liste koji su bili na Gazimestanu, više Srba je danas privedeno prilikom obeležavanja Vidovdana od strane pripadnika kosovske policije bez ikakvih pismenih dokumenata o razlozima hapšenja. O ovom činu koji doživljavamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike, od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih.