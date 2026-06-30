OVAN

POSAO: Imate izraženu intuiciju protiv koje se bori racio. Za vas je bolje da se oslonite na intuiciju prilikom donošenja poslovne odluke. U tom slučaju mnogo bolje ćete proći.

LJUBAV: Bračna partnerka je zadovoljna vašim odnosom. Ima utisak da vam je bolje i da joj konačno pokazujete više pažnje. Optimista je i veruje da su loši dani iza vas.

ZDRAVLJE: Razmišljate o menjanju načina ishrane. Smatrate da je pravo vreme da određene, štetne namirnice izbacite iz ishrane. U praksi, i dalje nesputano uživate u hrani.

BIK

POSAO: Odličan je dan za iskazivanje kreativnosti i talenta. Nesputani ste, vođeni unutrašnjim vođstvom. Prija vam da ispoljite svoje emocije na kreativan način.

LJUBAV: Uživate u vremenu provedenom sa boljom polovinom. Jako vam je bitno što ste se sa partnerom našli i na emotivnom, ali i na mentalnom nivou. Vaše emocije su stabilne.

ZDRAVLJE: Imate problema sa spavanjem. Ne možete da se uspavate. Iz tog razloga posežete za sredstvima koja vam pomažu da utonete u san: čajem ili nekom tabletom.

BLIZANCI

POSAO: Izgubili ste svaku nadu da ćete naći rešenje za poslovne probleme. Imate utisak da ste isprobali sve moguće ideje i da nijedna nije dovela do napretka na poslovnom planu.

LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom. Trudite se da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Odnos je intenzivan i pun strasti. Partner vam pomaže da vratite samopouzdanje.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa crevima. Jako sporo rade i imate osećaj težine. Ne bi bilo loše da popijete nešto u cilju ubrzanja procesa varenja hrane.

RAK

POSAO: Ukoliko imate bilo kakve pravne obaveze ili suđenje nećete uspeti ništa pozitivno da uradite. Stvari se ili jako sporo odvijaju ili se odvijaju na vašu štetu ili oboje.

LJUBAV: Pokušavate da ne osuđujete bračnog partnera. Očigledno je da mu porodica nije na prvom mestu, kao vama. U suštini ste prilično povređeni njegovim ponašanjem.

ZDRAVLJE: Pritisak je nestabilan. Osećate se loše. Prisutni su periodi kada vam je potrebno da odmorite, prilegnete. Ovakav period ne traje dugo i vi se nedugo posle toga osećate dobro.

LAV

POSAO: Zabrinuti ste i dalje zbog posla jer se situacija ne menja. Uporni ste, pokušavate da pokrenete posao, ali i sami ste svesni da uprkos trudu nema nikakvih rezultata.

LJUBAV: Očekuje vas ozbiljan razgovor sa bračnim partnerom. Tema su finansije. Razmišljate da uzmete neki kredit ili pozajmicu i zanima vas šta partner misli o tome.

ZDRAVLJE: Muči vas hroničan problem sa kostima. Jako vam je teško da se pokrenete. Potrebno je da nešto hitno preduzmete po tom pitanju. Vežbe bi vam dobro došle.

DEVICA

POSAO: Saradnja sa strancima se odlično razvija. Rezultati su evidentni i vi ste zbog toga zadovoljni. Kao prava Devica morate da brinete čak i kada nema razloga za tako nešto.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je zadovoljavajući. Imate potrebu da čujete njegovo mišljenje. Često vas iznenadi nepredviđenom analizom pojedinih situacija i ljudi.

ZDRAVLJE: Pritisak je nestabilan. Potrebno je da redovno koristite terapiju. U suštini se ne osećate loše. Imate priliv pozitivne energije što znači da su svi problemi prolaznog tipa.

VAGA

POSAO: Oduševljeni ste kako napreduje saradnja sa strancima. Prija vam što razumeju vaše ideje i cene vaš napor. Puno vam znači što je poslovna atmosfera harmonična i prijatna.

LJUBAV: Posvećujete se voljenoj osobi u potpunosti. Drago vam je što ste rešili probleme i što nema ničega što koči dalji razvoj odnosa. Partneru spontano pokazujete koliko vam znači.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Potrebno je da povedete računa o više stvari: skloni ste infekcijama. Grlo i genitalije su jako osetljive. Moguće je pojavljivanje alergijske reakcije.

ŠKORPIJA

POSAO: Što se posla tiče situacija je nepromenjena: ista meta, isto odstojanje. Štagod da radite ne uspevate da pokrenete proces rada tako da ciljevi i dalje ostaju nedostižni.

LJUBAV: Konačno dolazi do pomaka na emotivnom polju. Simpatija otvoreno predlaže početak veze. Naravno da prihvatate predlog koji ste već neko vreme strpljivo čekali.

ZDRAVLJE: Čuvajte se hladnoće. Osetljivi su bubrezi i sinusi. Ovo je tip problema koje možete vrlo lako da izbegnete. Imunitet nije najbolji. Pokušajte da ga ojačate.

STRELAC

POSAO: Razmišljate o novom poslovnom projektu. Planovi su više globalnog tipa. Još uvek niste stigli do toga da razrađujete najmanje sitnice. Još uvek nemate neki jasan poslovan plan.

LJUBAV: Očekuje vas ozbiljan razgovor sa bračnim partnerom. Tema su finansije. Vi ste jako zabrinuti zbog loših finansija, dok partner ima nešto racionalniji stav prema novcu.

ZDRAVLJE: Pričuvajte zdravlje. Skloni ste infekcijama. Grlo i genitalije su najosetljiviji delovi tela. U slučaju intime, naročito sa osobom koju ne poznajete dobro, koristite zaštitu.

JARAC

POSAO: Nepovoljan je dan za komunikaciju sa predstavnicima medija i rešavanje pravnih pitanja. Ostavljate nepovoljan utisak da ste hladna, proračunata osoba, bez trunke emocija.

LJUBAV: Obuzela vas je strast za partnerom. Emocije su vam jake i imate naglašenu potrebu za blizinom i bliskošću partnera. Partner vam izlazi u susret jer i sam oseća isto.

ZDRAVLJE: Stomak vam je jako osetljiv. Primećujete da vam neka hrana smeta. Iz tog razloga donosite odluku da neke namirnice odstranite iz ishrane da bi izbegli probleme.

VODOLIJA

POSAO: Odnos sa saradnicima nije najbolji. Imate utisak da jedno pričaju, a drugo osećaju. Pošto ste svi profesionalci ignorišete emocije i fokusirate se isključivo na obaveze.

LJUBAV: Imate tajnu simpatiju koja je u inostranstvu. Maštate o vezi, ali ste svesni da je daljina ozbiljan problem i kamen spoticanja. Ne želite da joj priznate svoje emocije.

ZDRAVLJE: Potrebno je da pripazite na ishranu. Želudac i organi za varenje su osetljivi. Može se desiti da se prejedate na psihičkoj bazi, a ne zato što ste gladni.

RIBE

POSAO: Za posao ste emotivno vezani. Zbog toga neke komentare kolega pogrešno prihvatate. Umesto da ih sagledate na objektivan i racionalan način vi ih doživljavate lično.

LJUBAV: Jako ste smotani i nesigurni. Imate simpatiju i pokušavate da uspostavite komunikaciju sa njom. Iz navedenih razloga ne uspevate u svojoj nameri i osećate se loše.

ZDRAVLJE: Skloni ste da kada imate probleme da se fokusirate na hranu. Danas je dan kada vam stvari ne idu najbolje tako da se možete fokusirati na hranu iz pogrešnih razloga.