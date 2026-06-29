Toplotni talas kako možemo da vidimo topi tramvajske pruge u Lajpcigu i Nirnbergu.

Podsetimo, kako smo ranije imali prilke da gledamo na snimcima sa društvenih mreža u glavnom gradu Nemačke, Berlinu semafori se praktično tope na suncu.

Slična scena sa semaforima zabeležena je u Veroni, na severu Italije.

Takođe, mogli smo da vidimo na snimcima kako od vrućine puca auto-put Berlin-Hanover.

I dok se u gradovima EU puca asfalt, tope semafori i pruge, u Srbiji takvih scena, jednostavno nema i sve funkcioniše u najboljem redu.

Ali pitanje koje se postavlja jeste: hoće li svi prihvatiti ove činjenice? Jasnu činjenicu da u Srbiji stvari funkcionišu dok iz EU stižu nemile scene. lii će ih ignorisati zato što se ne uklapaju u njih narativ?

Po svemu sudeći blokaderi će ćutati, jer kako da se ovo uklopi u njihovu bezočnu propagandu, kao da se uklopi činjenica da u bogatoj EU stvari ne fukcionišu, dok je u Srbiji sve u najboljem redu.

Međutim, građani dobro upoznati sa bezočnom blokaderskom propagandom, ne bi iznenadilo da blokaderski "megafoni" proglase Vučića krivim i za nemile scene iz Nemačke, kad već ne mogu da pohvale situaciju u Srbiji. Jer po blokaderskoj logici "Vučić je za sve kriv", pa zašto sada ne bi bio i za toplenje semafora i šina u EU?