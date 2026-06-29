Blokaderi su pobesneli i sada na mrežama vode pravi rat. Naime, oni se među sobom poklaše zbog bivše Nestorovićeve poslanice Jelene Pavlović, koja je u nedelju govorila na blokaderskom skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu, a koja je i sama vodila ljude da aplauridaju predsedniku Vučiću.

Ostrvili su se blokaderi odmah na nju, pljušte i teške reči, i nakon ovoga se tek videlo njihovo rasulo.

Među poslednjima je po njoj "opleo" blokader Pavle Cicvarić.

Međutim, nije poslednji. Stigao je novi komentar a tiče se upravo Nestorovićeve poslanice.

Ivan Matović blokader napisao je da ne želi Nestorovićeve poslanike na bini: