Statistika je surova, precizna i hladna naučna disciplina koja uvek besprekorno pokazuje podatke i činjenice koje proističu iz njih.

Takva situacija je i sa statističkim podacima o lečenju retkih bolesti u Srbiji, oni jasno pokazuju da je od dolaska Aleksandra Vučića na vlast poraslo budžetsko davanje za lečenje retkih bolesti, ali i broj obolelih čije lečenje Republika Srbija plaća. I taj skok nije za pedeset procenata, nije ni za sto procenata, nije ni za hiljadu procenata nego za čak 13.275 procenata.

I to ne znači da je broj obolelih od retkih bolesti tako dramatično skočio, jer ipak su to retke bolesti, nego da je za razliku od prethodne vlasti ova vlast u fokus stavila građane i njihove probleme i rešila da pomogne kategoriji obolelih građana koji spadaju u grupu koja u većini zemalja ne dobija nikakvo lečenje o trošku države jer su skupa i eksperimentalna.

Predsednik Vučić je svojevremeno obećao da će da se uhvati u koštac sa tim i da će da uradi sve što je u njegovoj moći da pomogne tim građanima - on je to i uradio. To pokazuju i podaci.

Dramatična transformacija sistema u poslednjih 14 godina

Sistem lečenja obolelih od retkih bolesti u Srbiji doživeo je dramatičnu transformaciju u poslednjih četrnaest godina od dolaska SNS na vlast. Podaci pokazuju da su izdvajanja iz državnog budžeta višestruko uvećana, dok je broj pacijenata koji dobijaju terapiju porastao više od sto puta.

Prvi put u istoriji Srbije sredstva za lečenje retkih bolesti izdvojena su 2012. godine, kada je za tu namenu opredeljeno 130 miliona dinara. Danas, u budžetu za 2026. godinu, za iste potrebe predviđeno je 10,2 milijarde dinara, što predstavlja povećanje od čak 78 puta u odnosu na početak programa. Od 2013. do 2026. godine ukupno je izdvojeno više od 51,35 milijardi dinara za lečenje retkih bolesti.

Poseban akcenat stavljen je na najmlađe pacijente. Za lečenje dece obolele od retkih bolesti od 2013. do 2026. godine opredeljeno je više od 26 milijardi dinara, dok podaci pokazuju da pre 2012. godine nije bilo posebnih budžetskih izdvajanja za ovu namenu.

Od osam do 1.070 obolelih čije lečenje finansira država

Rezultati su vidljivi i kroz broj pacijenata koji dobijaju terapiju. Dok je 2012. godine iz budžetskih sredstava lečeno svega osam pacijenata, danas terapiju prima 1.070 obolelih, odnosno čak 134 puta više. Istovremeno, broj retkih bolesti za koje država obezbeđuje lečenje povećan je sa dve na 44 različite dijagnoze.

Napredak je posebno izražen kada su u pitanju deca. Broj mališana koji su dobijali terapiju za retke bolesti povećan je sa osam u 2012. godini na 321 u 2026. godini, što ukazuje na kontinuirano širenje dostupnosti lečenja iz godine u godinu.

Pored budžetskih izdvajanja, lečenje retkih bolesti finansira se i preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kroz lekove sa Liste lekova i terapije koje nabavljaju zdravstvene ustanove. Kada se objedine sredstva iz budžeta i RFZO, za lečenje retkih bolesti tokom 2025. godine izdvojeno je više od 20 milijardi dinara, što je oko deset puta više nego 2012. godine.

Ovi podaci ukazuju na značajno povećanje ulaganja države u oblast retkih bolesti tokom prethodnih godina.

Ovakvi rezultati predstavljaju dokaz da je zdravstvena zaštita osoba obolelih od retkih bolesti postala jedan od prioriteta državne politike kada se uzmu u obzir rast budžetskih izdvajanja, veći broj dostupnih terapija i znatno širi obuhvat pacijenata kao pokazatelje tog trenda. Takođe su za tu svrhu tokom 2026. godinu planirana ista budžetska sredstva kao što su bila izdvojena i za 2025. godinu a to je 10,2 milijardi dinara.