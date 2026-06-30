Osvedočena simpatizerka plenumaša Aida Ćorović nije mogla da sakrije koliko je razočarana studentskim skupom „Sve se vidi na Vidovdan”, koji je u nedelju održan u Kraljevu. Ona je istakla da joj je najviše zasmetala nacionalistička retorika i kako kaže, povratak u prošlost.

U postu koji je objavila na društvenim mrežama Aida Ćorović je napomenula da više ne želi da podržava ovakav studentski pokret.

"Tačno sam znala i osetila da će se ovo desiti. Počela sam da pratim prenos studentskog okupljanja u Kraljevu i brzo odustala, jer me je u mnogo čemu podsetio na baljezgarije s kraja osamdesetih. Ovih prethodnih godinu i po sam svim srcem podržala studentski pokret, iako su mi mnoge greške i nacionalistička retorika i ikonografija smetali. No, ovo glupiranje u Kraljevu i otvorena koketerija sa Nestorovićevim (čitaj Službinim) ’Mi, glas iz naroda’ je crvena linija. Već sam dobrano bila razočarana ljubavlju SP sa Lomparom, a ovo otvoreno svrstavanja na desnu, otvoreno nacionalističku, retrogradnu, antimodernu i anticivilizacijsku stranu, e, to je nešto što mene isključuje iz ove priče“, poručila je Ćorovićeva, koja se potom „pozdravila“ sa plenumašima.

„Neka vam je sa srećom, deco, ali, zapamtite - nema sreće u somnabulnom tumaranju po prošlosti, ne živi se od laži i anahronih gluposti, nema srećnog završetka ako ste krenuli lošim putem. Žao mi je vas koji ne razumeta kakvi monstrumi vas navlače na tanak led i vode u sigurnu propast. Znam da među vama ima izuzetnih mladih ljudi, hrabrih i sa vizijom i rado ću nastaviti da podržavam pojedince i grupe koje pokazuju svest koja nije palanačka, malograđanska, primitivna i džiberska. A vama koji ste odabrali put nacionalizma, šovinizma i zla, poručujem da vam taj posao ne valja prebijene pare. Ali to je vaša odluka i sada morate da snosite konsekvence tog izbora“, zaključila je Aida.