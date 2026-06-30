Blokaderski skup u Kraljevu, koji je nedeljama pompezno najavljivan, pretvorio se u totalni fijasko, po procenama policije bilo je svega 3.649 ljudi, ali nije odziv simpatizera bio jedini problem. Naime, među govornicima na skupu „Sve se vidi na Vidovdan“ je bila i Jelena Pavlović, nekadašnja poslanica stranke „Mi - Glas iz naroda“ Branimira Nestorovića, koja je svojevremeno vodila ljude da aplaudiraju Aleksandru Vučiću.

U eri modernih tehnologija ništa ne može da se sakrije, i kada se pojavio snimak na kojem Jelena Pavlović poziva sve da pruže podršku Vučiću, nastao je neviđeni karambol u blokaderskim redovima.

Inače, Pavlovićeva je krajem 2024. isključena iz Nestorovićeve stranke, i sada se pojavljuje kao samostalna poslanica, ali to nikako nije moglo da umanji činjenicu da je ona klasični „preletač“. Njeno pojavljivanje na vidovdanskom skupu u Kraljevu je pokrenulo lavinu negativnih komentara na račun takozvanih studenata u blokadi.

- Inače, govornica sa jučerašnjeg postkosovskog ciklusa okupljanja u Kraljevu me tužila za povredu časti pre par meseci. Pomešala zmajeve i tajkunske Miloševićeve banke pa idemo ubrzo na sud. Drago mi je da je ipak osvanula na strani svetlosti Gondora u večnoj borbi protiv Saurona - napisao je Goran Ješić na Iksu.

Zatim se oglasio i Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana.

- Izaberu te za poslanika na Nestorovićevoj listi. Ta ista lista odbije da smeni vlast u Beogradu, a neki od njih pređu u SNS. Ne napustiš stranku nakon što SNS-u produže život, naprotiv, postaneš najaktivniji poslanik. Napustiš je zbog ličnih sukoba, godinu dana kasnije. Time „ispuniš uslove“ da se primakneš studentskom pokretu. I onda punom parom i sa moralnih visina pozivaš ostale da bezuslovno podrže jednu listu. I to onu listu na kojoj vidiš sebe – napisao je Grbović

Svoje nezadovoljstvo nije mogao da sakrije i jedan od blokaderskih ideologa, profesor Čedomir Čupić.

- Ako oni drže do čistoće, ponekad i dosta teškim rečima, rekli su za opoziciju da ne mogu oni da pristupe, „nemamo mi šta sa njima“ i tako dalje, i to je u redu. Ali vi ste na ovome skupu demonstrirali da ste taj princip doveli u pitanje. Znate, sa jednim slučajem se princip dovodi u pitanje, tu više nema razgovora - poručio je Čupić.

Bešić: Opozicija nikada neće prepustiti „studentima“ lidersku ulogu

Osvedočeni blokader, profesor Miloš Bešić sa FPN-a kaže da na relaciji opozicija - studenti postoji nerešiv problem.

- Problem opozicionih lidera je što je politika njihov karijerni projekat. Oni su godine uložili u taj projekat. Sada dolaze u situaciju da treba palicu da predaju u ruke studenata. To se neće desiti, niko nije toliko naivan - rekao je Bešić.