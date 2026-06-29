Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će penzionerima biti podeljeno 30.000 vaučera po 10.000.

- Idemo sa vaučerima: 30.000 vaučera po 10.000 dinara. Ali tu imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara. Ali ovog puta ćemo da izbegnemo nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim - rekao je on.

Dodao je i da su se trudili smo se, angažovali i BIA i policiju, mnogo je to teško pohvatati.

- To je završavalo u rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta ćemo striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ićiće preko pošte, ali uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je negde oko 1.320.000 penzionera, dakle ogroman procenat penzionera. Iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera. Dakle, ali preko 1.330.000 penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere: 10. 000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša reka - rekao je on.

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