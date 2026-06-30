Mujo sedi u kafiću, zove ga Fata i dere se:
- Rekla sam 2 piva i do 11 kući!
A Mujo odgovara:
- A ja mislio 11 piva i do 2 kući.
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Mujo sedi u kafiću, zove ga Fata i dere se:
- Rekla sam 2 piva i do 11 kući!
A Mujo odgovara:
- A ja mislio 11 piva i do 2 kući.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
12min
33min
1H
8H
9H
22H
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,38
|117,73
|USD
|102,77
|103,08
|103,39
|CAD
|72,41
|72,63
|72,85
|AUD
|70,8
|71,02
|71,23
|GBP
|135,68
|136,09
|136,5
|CHF
|126,91
|127,29
|127,67
Komentari (0)