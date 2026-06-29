U Srbiji je u 16 časova temperatura je dostigla 40 stepeni Celzijusa koliko je izmereno u Kikindi, a u Beogradu, Zrenjaninu, Loznici, Ćupriji i Velikom Gradištu izmereno je 39 stepeni, a najsvežije je na Kopaoniku, gde su izmerena 24 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Temperatura od 38 stepeni izmerena je na Paliću, u Somboru, Banatskom Karlovcu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kruševcu i Nišu, dok je 37 stepeni u Leskovcu, Zaječaru i Kragujevcu, a 36 stepeni je u Vranju, Dimitrovgradu, Kuršumliji i Požegi.

Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni.

U sredu, 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30 stepeni.