Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu oglasila se povofom otvaranja nove deonice Moravskog koridora koji povezuje Kruševac, Kraljevo i Čačak. Tim povodom istakli su da "kada Sjedinjene Države i Srbija rade zajedno, stvaraju nešto trajno".

- Obeležili smo otvaranje nove deonice Moravskog koridora dužine 28,7 kilometara, koji povezuje Kruševac, Kraljevo i Čačak, istovremeno povezujući naše dve zemlje u novoj eri partnerstva. Ovaj autoput, koji su izgradili američka kompanija Behtel i njen partner ENKA, dokaz je da kada Sjedinjene Države i Srbija rade zajedno, stvaraju nešto trajno. Približavajući se 250. godišnjici Amerike, ponosni smo što obeležavamo ovaj jubilej sa našim prijateljima u Srbiji i što nastavljamo da gradimo put ka budućnosti. Zajedno. - navodi se u objavi ambasade SAD.

Veliki dan za Čačak i Kraljevo

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 26. juna na svečanom otvaranju deonice autoputa Preljina- Adrani da je to veliki dan za Čačak i Kraljevo i dodao da će građani moći da daju ime Moravskom koridoru po nekoj istorijskoj ličnosti.

"Hvala vam što ste došli po ovoj vrućini, sačekali, a mi se sutra vidimo, sutra ništa neće biti između nas. Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu onome što smo radili. Pre svega, vaše ekselencije, uvaženi ministri, gradonačelnici, predsednici opština, dragi narode, ja sam malopre u autobusu, dok smo se vozili i prelazili ovih 29 kilometara, našalio se rekavši, a da nije bila šala, da sam uvek najsrećniji i najnasmejaniji kada otvaramo deonice auto-puteva", rekao je Vučić u obraćanju u Adranima.

Istakao je da novim auto-putevima spajamo naše gradove i zemlje, ali i da dovodimo turiste i skraćujemo putovanja.

"I činimo narodu, činimo običnim ljudima život nešto lakšim. I veliki Andrić je govorio na kraju da je sve put. I svaki put je razumeo kao posebnu liniju života. I u skladu sa tim, ja samo hoću da vam kažem da ovaj put za nas ima ogroman značaj. I kada su me pitali kakav naziv da dobije, ja sam nekako intuitivno, jer on opet ide na Čačak, rekao: Ajde onaj što ide prema Požegi, malo je zapadnije, a ovaj je malo južnije, pa opet dva kraka Miloša Velikog, moraće da dobije neko drugo i mi smo ga nazvali Moravski koridor", rekao je Vučić.

Naveo je da će građani će ipak moći da smisle neko bolje ime jer imamo puno istorijskih ličnosti i fantastičnih ljudi koji su zadužili našu zemlju, po kojima i ova deonica može da dobije ime.

"U svakom slučaju, veliki dan za Kraljevo, veliki dan za Čačak. Ovaj auto-put je nov, besprekoran. On je širi od svih drugih auto-puteva. Radili smo ga sa kompanijama Behtel i Enka, američkom i turskom kompanijom i imali ogromnu podršku UK Finance, dakle britanske agencije, sa kojima nije uvek lako pregovarati, ali kada se dogovorite, onda oni svoj posao obave veoma brzo, efikasno i dobro. I zahvalan sam i našim američkim i engleskim partnerima na tome što smo dobro ovo izveli", naveo je Vučić.

On je istakao da je kvalitet auto-puta izuzetan i da će građani moći da se uvere u to u decenijama pred nama.

"Auto-put ima najveću širinu u Srbiji. I to nije samo tih 112 km puta, to je i izgradnja potpornih zidova na našim rekama, sprečavanje poplava u budućnosti", rekao je Vučić.

Dodao je da je do danas otvoreno 100 kilometara Moravskog koridora, a da je ostalo još samo 12 kilometara.

"Već na proleće nastavljamo da gradimo prema Bogutovcu, Raški, Ušću, Raški, Novom Pazaru, prema Jarinju i verujem da su to fantastične vesti za sve ljude koji žive u tim delovima Srbije. Ovaj auto-put je izgrađen za brzinu od 130 km/h, jer mu i širina kolovoza i kvalitet izgradnje dozvoljavaju nešto brže nego neki drugi putevi sličnih karakteristika. To znači da je ovo jedan od najbezbednijih", istakao je Vučić.

Ukazao je da su auto-putevi najvažniji i najznačajniji.

"Slušao sam decenijama Čačane kako maštaju o auto-putu. A nikada nisam čuo u Kraljevu da maštaju o auto-putu. Čuo sam: 'Neka je do Kragujevca, pa ćemo lako mi to parče odKragujevca do Kraljeva'. I nikad nije bilo lako. Dok prođete Korićane, dok izađete iz Kragujevca, pa Vučkovica, Gruža, Vitanovac, dok dođete do Kraljeva. A sad imamo auto-put do Kraljeva, za sat i 15, sat i 20 minuta od Beograda do Kraljeva. Ko je o tome mogao da mašta? Kad hoćete na drugu stranu, prema Nišu, isto toliko. Zemlja je premrežena autoputevima", naveo je Vučić.

Dodao je da je u prethodnih 13 godina izgrađeno 651 km auto-puteva i brzih saobraćajnica.

"Trenutno gradimo 434 km, to će biti 1.085 km za samo 2,5 godine završeno, gotovo duplo više nego za 70 godina. Za to ste vi zaslužni i to ne može niko da vam uzme. Nijedna starija generacija, nijedna mlađa, niko. To smo mi svi zajedno uradili, građani ove zemlje. I to od trenutka kada smo imali 500. 000 ljudi koji su dobili otkaze, kada nam je Srbija bila nezaposlena, sa najvišom stopom nezaposlenosti u Evropi od 26 odsto do danas, kada u Kraljevu imate 9. 000 manje nezaposlenih nego što je bio slučaj pre 12 godina i u Čačku, gde je gotovo 10. 000 manje nezaposlenih nego što je bilo pre 12 godina", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da to nije dovoljno i da Srbija nastavlja da se gradi.

"Uvek može i mora bolje. Zato ćemo morati da radimo", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da će se postarati da Kraljevo dobije još mnogo lokalnih puteva, novih škola i fabrika, kao i dijagnostički centar pri bolnici.

"Znam probleme sa Eurotajom u ovom trenutku, već se trudimo i verujem da ćemo moći da pronađemo novog investitora u kratkom vremenskom roku za Kraljevo, da nadoknadimo taj deo ljudi koji će da ostane bez posla", rekao je Vučić.

Istakao je da nije lako izgraditi auto-put, ali je ukazao da su saobraćajne nesreće ređe na auto-putevima, nego na magistrali, prenosi Tanjug.

"Mnogo života, i dečijih i odraslih ljudi, će ovo da nam sačuva. Mnogo sam srećan što ovo danas otvaramo, čestitam vam na velikim uspesima, ovim starijima da kažem posebno, ali svima. U ponedeljak izlazimo sa novim merama, a oni koji mogu, kojima nije teško, dobrodošli sutra u Beograd. Sutra ćemo da govorimo o tome kako ćemo da pobedimo one koji su hteli da zaustave Srbiju", rekao je tada predsednik Vučić.