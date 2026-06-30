Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, učešće odnosno doplata koju građani koji imaju redovnu terapiju plaćaju za lekove biti smanjeno za 10 do 40 odsto i dodao da će ta mera biti ograničena na godinu dana.

"Oni koji su imali doplatu od 15 do 40 odsto imaće doplatu od 10 odsto, koji su imali doplatu od 50 do 60 odsto imaće je smanjenu za 40 odsto. Dakle za sve lekove će imati doplatu od 10 do 50 odsto, a ne od 10 do 90 odsto kao što je bio slučaj ranije", rekao je Vućić na predstavljanju novih mera u Palati Srbija.

Predsednik je istakao i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Dodao je da je država, da ne bismo imali lekove po najvećoj ceni, preuzela taj trošak na sebe. "Imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sad će da koštaju po 2.000 dinara. Zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da će smanjenje cena lekova biti značajno i za mlade ljude od 25 godina, ali da će najviše značiti penzionerima.

"Ovo je mera vremenski ograničena na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliko god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte. Zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija", istakao je Vučić. Naveo je da će građani ubuduće za određene terapije izdvajati znatno manje novca.

"Klindamicin 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Kapi za oči 635 dinara su koštale, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza je bila 195 dinara, biće sada 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav antibiotik, 260 dinara, a sada će biti 71 dinar", ukazao je Vučić. Istakao je da mera koja se tiče smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove utiče na čak tri miliona građana.