Oslobađajuća presuda Juri Čalušiću za ratne zločine nad Srbima na području opštine Odžak izazvala je oštre reakcije među bivšim logorašima, koji ocenjuju da se time nastavlja ponižavanje srpskih žrtava i, kako navode, "pranje pripadnika HVO-a od zločina počinjenih tokom rata".

Udruženje logoraša "Odžak 92" saopštilo je da je ovo peta oslobađajuća presuda Kantonalnog suda u Odžaku u predmetima koji se odnose na zločine nad Srbima.

- Još jedna sramna odluka suda i tužilaštva u Odžaku i Orašju. Kroz oslobađajuće presude peru se pripadnici HVO-a od onoga što su činili zarobljenicima - naveli su iz udruženja, prenosi RTRS.

Bivši srpski logoraši podsećaju da je Čalušić bio pripadnik vojne policije 102. brigade HVO-a i tvrde da je učestvovao u zlostavljanju Srba iz Gornjeg Svilaja koji su ostali u svojim kućama.

Prema njihovim navodima, Srbi su hapšeni i prebacivani u logor u fabrici "Strolit", gde su bili izloženi fizičkom zlostavljanju. Podsećaju i na slučaj Nedeljka Bumbića, logoraša koji je ubijen, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni 12. jula nakon povlačenja snaga HVO-a pred Vojskom Republike Srpske.

Iz Udruženja logoraša ističu da su više puta upozoravali na, kako navode, pogubnu podelu nadležnosti između sudova i tužilaštava u Odžaku i Orašju.

Kantonalni sud u Odžaku prvostepenom presudom oslobodio je Juru Čalušića optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1992. godine.

Optužnica ga je teretila da je kao vojni policajac 12. maja 1992. godine u Gornjem Svilaju pretio i tukao četvoricu civila srpske nacionalnosti, kao i da je tokom maja iste godine u više navrata fizički zlostavljao zatvorenike srpske nacionalnosti u fabrici "Strolit" u Odžaku.

O učešću u zlostavljanju srpskih civila ranije su govorili brojni svedoci koji su preživeli logore, a izjave su davali tadašnjem Centru javne bezbednosti Doboj. Jedan od svedoka je još 1994. godine naveo Čalušića kao jednog od stražara koji su tukli srpske zatvorenike tokom transporta na razmenu.

Čalušić je bio među 21 pripadnikom HVO-a protiv kojih je Centar službi bezbednosti Doboj još 1992. godine podneo krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Presuda nije pravosnažna i na nju je moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH.