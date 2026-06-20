Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo je uputio oštar ultimatum Belorusiji, "ostavljajući vreme" za demontiranje radarskih repetitora u Gomeljskoj i Brestskoj oblasti.

Prema tvrdnjama iz Kijeva, upravo su ovi sistemi omogućili precizne ruske vazdušne udare na Žitomirsku, Rovensku i Volinsku oblast, gde je teško oštećena ukrajinska energetska i železnička infrastruktura, kao i brojni gradovi i sela.

Zelenski je naglasio da ukrajinske obaveštajne službe do detalja prate situaciju i da Kijev ima precizne podatke o svakom industrijskom pogonu na teritoriji Belorusije koji je podređen ruskim vojnim potrebama.

"Znamo za svaku fabriku u Belorusiji koja radi za Rusiju i za ovaj rat", rekao je.

Direktno upozorenje o uvlačenju u otvoren sukob

Pored zahteva za uklanjanje repetitora, kijevski lider je stavio do znanja da se pod lupu stavlja celokupna beloruska privreda koja sarađuje sa Moskvom u sferi odbrane.

"Takođe, upozorili smo stvarno rukovodstvo Belorusije, koje ima uticaj na ova dešavanja, da isporuka komponenti za rusko oružje, oklopna vozila i raketne sisteme, kao i rad preduzeća koja snabdevaju Rusiju gorivom za rat, sve to predstavlja direktno uvlačenje Belorusije u sukob", istakao je Zelenski.

Vojni kompleksi pod pretnjom ukrajinskog odgovora

Ovim potezom Ukrajina pokušava da izvrši maksimalan pritisak na Belorusiju kako bi neutralisao logističku podršku koju Rusija dobija sa beloruske teritorije.

Ukrajinska strana insistira na tome da beloruske fabrike koje proizvode delove za vojnu mehanizaciju i prerađuju naftu za potrebe ruskog fronta postaju legitimne mete.

Ukoliko Minsk ignoriše ove opomene i ne obustavi tehničku podršku u zadatom roku, Kijev najavljuje preduzimanje radikalnih koraka koji bi mogli uvuku i Ukrajinu u rat.