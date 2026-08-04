Da se radi o, najblaže rečeno, preterivanju i netačnoj tezi, najbolje potvrđuje primer predsednika Aleksandra Vučića, koji je na funkciji šefa države i politička ličnost koja uživa najveći legitimitet.

Reč je o čoveku kome su u nedavnom ratu u Bosni i Hercegovini poubijani svi preci isključivo zato što su bili Srbi pravoslavne veroispovesti. U kakvoj su korelaciji ta činjenica i gospođina pretnja ili pretpostavka, odgovor se, bar delimično, možda nalazi u nacionalnom sastavu Narodne skupštine.

Samo radi istine i pobijanja nakaradne postavke s početka teksta o nesrbima koji vladaju Srbijom, iznosim spisak evidentiranih žrtava u Drugom svetskom ratu iz porodice, po dedi (Vučić) i baki (Kunovac), aktuelnog predsednika Srbije:

ČLANOVI PORODICE VUČIĆ:

1. Vučić (Antonije) Anđelko, rođen u Bugojnu 1893, Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno.

2. Vučić (Đorđe) Rajko, rođen u Bugojnu 1920, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno.

3. Vučić (Jovo) Mile, rođen u Bugojnu 1920, Srbin, poginuo 1943. u NOB-u, Crna Gora.

4. Vučić (Kosta) Đorđe, rođen u Bugojnu 1896, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno.

5. Vučić (Kosta) Ile, rođen u Bugojnu 1904, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos. Gradiška

6. Vučić (?) Ilija, rođen u Bugojnu. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno

7. Vučić (Risto) Stevo, rođen u Bugojnu 1891, Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno.

ČLANOVI PORODICE KUNOVAC:

1. Kunovac (Jova) Branko, rođen u Bugojnu 1915, Srbin, poginuo 1945. u NOB-u, Duga Resa.

2. Kunovac (Jovo) Mitar, rođen u Bugojnu 1900, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno.

3. Kunovac (Lazo) Lazar, rođen u Bugojnu 1901, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno.

4. Kunovac (Mitar) Đorđo, rođen u Bugojnu 1923, Srbin, poginuo 1944. u NOB-u, Kraljevo.

5. Kunovac (Pero) Stanko, rođen u Bugojnu 1917, Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Zanesovići.

6. Kunovac (Sima) Jovo, rođen u Bugojnu 1913, Srbin, umro od Nemaca 1943. u logoru, Grčki logor.

7. Kunovac (Simo) Simo, rođen u Bugojnu 1898, Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Zanesovići.

8. Kunovac (Simo) Simo, rođen u Bugojnu 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOB-u, Sutjeska.

9. Kunovac (Todor) Ilija, rođen u Bugojnu 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbe, Zijamet.

10. Kunovac (Todor) Kosta, rođen u Bugojnu 1900, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno.

U RATU 1992-1995. STRADALI SU:

1. Vučić (Stevo) Dojčin (Bugojno 1929. - Bugojno 1993)

2. Kunovac (Stanko) Novo (Kopčić 1931. - Kupres 1992)

3. Kunovac (Pero) Saša (Kopčić, Bugojno 1973. - Brštanik 1993).