Na pitanje novinara šta je bio uzrok krvave akcije "Oluja", u kojoj je sprovedeno najveće etničko čišćenje Srba, Nazor je bez srama svu krivicu svalio na žrtve i ponovio sramnu tezu o velikosrpskoj politici!

- Uzrok je uvek isti, to je isključiva velikosrpska politika. Oluja je zapravo posledica svega onoga što je srpsko vođstvo, vođstvo pobunjenih Srba u Hrvatskoj provodilo od 1991. godine. Deblokada Bihaća u operaciji Oluja konačno je odagnala opasnost da će se u Bihaću ponoviti genocid koje su srpske strane počinile nad muslimanima u Srebrenici. Odlazak Srba sa područja uslovljavanjem isključivom politikom srpskog vođstva u Beogradu i Kninu, posebno naglasak na vođstvo u Kninu i uslovljavanje zapovestima vođstva pobunjenih Srba o evakuaciji iz dela teritorija koja onda lančano zahvatila i celu Krajinu i oni odlaze pre dolaska hrvatskih snaga - ispričao je bez trunke srama Ante Nazor.

- Načelno, on je bio korektan - poručio je Nazor.

Ovakvo sramno ponižavanje hiljada ubijenih i proteranih Srba i direktno optuživanje žrtve za sopstveno stradanje samo pokazuje da u Hrvatskoj i dalje vlada opšta mržnja prema svemu što je srpsko.