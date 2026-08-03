"Apsolutni prioritet Srbije" Predsednik se upravo oglasio, važna poruka za ceo region! (VIDEO)

Danas bi trebalo da poseti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu.

Juče je zajedno sa Miloradom Dodikom posetio opštine Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić Grad.

Jutros se predsednik Vučić oglasio na Instagramu:

"Uvereniji sam nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. Očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina su garancija uspeha i pobede naše Srbije. Tako će, naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje".

- Iza mene je prelepo jezero Balkana ovde nedaleko od Mrkonjić grada, i očekuje nas mnogo dobrih, važnih poseta danas. I prvi put ja kao predsednik Srbije, ili bilo koji predsednik Srbije, obići će Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a onda idem i do obnovljene kuće mog oca u selu Čipuljić kod Bugojna. Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu.



- Sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali i danima, nedeljama, mesecima, razmišljajući koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo, to je bez ikakve dileme napredak naše ekonomije.

- I mi moramo da radimo, moramo da se borimo, i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost, neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost, i zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast.

- Tada će biti novca za vaučere, do 8 i 30 jutros 16.000 vaučera je već podeljeno. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju, dakle, ne govorim samo o građanima, govorim o celoj našoj zemlji. Tada će Srbija da ima bolju i međunarodnu, i regionalnu poziciju.

- One koje smo pretekli u regionu, i Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je veću razliku, uz želju da i oni napreduju što je moguće brže, i da imamo jednu dobru utakmicu. Ali ekonomija je ključ svega, ekonomija, ekonomija, rad i rad, i to je najbolji način da Srbija pobeđuje.

- Pozdrav sa prelepog jezera Balkana odavde iz Mrkonjić grada, pratite danas videćete koliko je lepa Republika Srpska, i po Janjskim otokama, i po delu Kupreške visoravni, i po svemu. Hvala vam najlepše.