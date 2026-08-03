Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Politika

"Apsolutni prioritet Srbije" Predsednik se upravo oglasio, važna poruka za ceo region! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnoj je poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH.

 
Autor:  Alo
03.08.2026.09:31
0
"Apsolutni prioritet Srbije" Predsednik se upravo oglasio, važna poruka za ceo region! (VIDEO)
Domaći džem od malina savršen savršen je za štrudle i palačinke: A mnogo zdraviji Domaći džem od malina savršen savršen je za štrudle i palačinke: A mnogo zdraviji
Prethodna vest
Tri skrivena kupališta nadomak Beograda - idealna za jednodnevni izlet i osveženje tokom leta Tri skrivena kupališta nadomak Beograda - idealna za jednodnevni izlet i osveženje tokom leta
Sledeća vest

Danas bi trebalo da poseti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu.

Juče je zajedno sa Miloradom Dodikom posetio opštine Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić Grad.

Jutros se predsednik Vučić oglasio na Instagramu:

"Uvereniji sam nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. Očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina su garancija uspeha i pobede naše Srbije. Tako će, naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje".

x

- Iza mene je prelepo jezero Balkana ovde nedaleko od Mrkonjić grada, i očekuje nas mnogo dobrih, važnih poseta danas. I prvi put ja kao predsednik Srbije, ili bilo koji predsednik Srbije, obići će Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a onda idem i do obnovljene kuće mog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.  Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu.
 
- Sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali i danima, nedeljama, mesecima, razmišljajući koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo, to je bez ikakve dileme napredak naše ekonomije. 

- I mi moramo da radimo, moramo da se borimo, i nama najviše odgovara mir, nama najviše odgovara stabilnost, neke nacije su ranije čekale neke svoje trenutke. Danas nikome kao Srbima ne odgovara toliko mir i stabilnost, i zato je najvažnije da razmišljamo samo kako da zemlju guramo napred, kako da je gradimo, kako da obezbeđujemo što je moguće veći rast. 

- Tada će biti novca za vaučere, do 8 i 30 jutros 16.000 vaučera je već podeljeno. Tada će biti veće plate, tada će biti veće penzije, tada ćemo kuće brže da obnavljamo, tada ćemo moći bolje da živimo, tada će Srbija da ima bolju poziciju, dakle, ne govorim samo o građanima, govorim o celoj našoj zemlji. Tada će Srbija da ima bolju i međunarodnu, i regionalnu poziciju. 

- One koje smo pretekli u regionu, i Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, i sve druge, moramo sada da pravimo što je veću razliku, uz želju da i oni napreduju što je moguće brže, i da imamo jednu dobru utakmicu. Ali ekonomija je ključ svega, ekonomija, ekonomija, rad i rad, i to je najbolji način da Srbija pobeđuje. 

- Pozdrav sa prelepog jezera Balkana odavde iz Mrkonjić grada, pratite danas videćete koliko je lepa Republika Srpska, i po Janjskim otokama, i po delu Kupreške visoravni, i po svemu. Hvala vam najlepše. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 16
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 35
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 27
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 30
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
Aleksandar Vučić BiH

Povezane vesti

"Obaveza svih nas je da se sećamo tog zločina" Vučić na mestu stradanja srpskih izbeglica u bombardovanju 1995. na Petrovačkoj cesti
Foto: Printscreen/Pink.rs
Video

"Obaveza svih nas je da se sećamo tog zločina" Vučić na mestu stradanja srpskih izbeglica u bombardovanju 1995. na Petrovačkoj cesti

10:08 | 0
"Sačekajte još 48 sati" Vučić najavio govor povodom zločinačke akcije "Oluja": Poturaju nam neke ideje
Informer TV/ Printscreen
Srbi u budućnosti

"Sačekajte još 48 sati" Vučić najavio govor povodom zločinačke akcije "Oluja": Poturaju nam neke ideje

07:11 | 0
"Rata neće biti! Srbija je isuviše snažna, ne smeju da nas napadnu!" Vučić o fantazijama usijanih glava iz komšiluka
Foto: Printscreen | Printscreen Pink
SASUO IM ISTINU U OČI!

"Rata neće biti! Srbija je isuviše snažna, ne smeju da nas napadnu!" Vučić o fantazijama usijanih glava iz komšiluka

06:00 | 0
Vučić: Rata neće biti!
Instagram "avucic"
Sačuvačemo mir

Vučić: Rata neće biti!

22:23 | 0
"Nikada neće moći da pocepaju Srbe!" Snažan govor predsednika Vučića sa Manjače moćne reči

"Nikada neće moći da pocepaju Srbe!" Snažan govor predsednika Vučića sa Manjače

21:42 | 2
Komentari (0)

Politika

Vučević ranom zorom motorom krenuo u Srpsku, pa poslao jaku poruku uoči obeležavanja užasnog stradanja Srba (VIDEO)

Vučević ranom zorom motorom krenuo u Srpsku, pa poslao jaku poruku uoči obeležavanja užasnog stradanja Srba (VIDEO)

10:23 | 0
"Obaveza svih nas je da se sećamo tog zločina" Vučić na mestu stradanja srpskih izbeglica u bombardovanju 1995. na Petrovačkoj cesti
Foto: Printscreen/Pink.rs

"Obaveza svih nas je da se sećamo tog zločina" Vučić na mestu stradanja srpskih izbeglica u bombardovanju 1995. na Petrovačkoj cesti

10:08 | 0
"Potezi odgovorne države koja je tu za svoje građane" Mali: Jutros u osam počela je predaja zahteva!
Foto: EPA | EPA/TINGSHU WANG / POOL, ilustracija

"Potezi odgovorne države koja je tu za svoje građane" Mali: Jutros u osam počela je predaja zahteva!

09:44 | 0
ZLF odbačen poput stare krpe, Lazović u ratu sa samim sobom! (VIDEO)

ZLF odbačen poput stare krpe, Lazović u ratu sa samim sobom! (VIDEO)

08:53 | 0
Potvrda iz Zagreba: Vučić bio u pravu, Srbija kupovala ono što može da je zaštiti!
Foto: Tanjug | TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Potvrda iz Zagreba: Vučić bio u pravu, Srbija kupovala ono što može da je zaštiti!

08:33 | 0
Vukosavljević napustila ZLF, pa sve otkrila! "Studenti" blokaderi ih tretiraju kao ludu tetku!
Foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Vukosavljević napustila ZLF, pa sve otkrila! "Studenti" blokaderi ih tretiraju kao ludu tetku!

08:11 | 0
Videla žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu: Licemerni blokaderi krenuli od vrata do vrata! (VIDEO)

Videla žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu: Licemerni blokaderi krenuli od vrata do vrata! (VIDEO)

07:31 | 0
"Sačekajte još 48 sati" Vučić najavio govor povodom zločinačke akcije "Oluja": Poturaju nam neke ideje
Informer TV/ Printscreen

"Sačekajte još 48 sati" Vučić najavio govor povodom zločinačke akcije "Oluja": Poturaju nam neke ideje

07:11 | 0
"Rata neće biti! Srbija je isuviše snažna, ne smeju da nas napadnu!" Vučić o fantazijama usijanih glava iz komšiluka
Foto: Printscreen | Printscreen Pink

"Rata neće biti! Srbija je isuviše snažna, ne smeju da nas napadnu!" Vučić o fantazijama usijanih glava iz komšiluka

06:00 | 0
Skandalozna izjava u Skupštini: Za poslanika ZLF-a Kosovo su "komšije" (VIDEO)
Foto: Printscreen | Printscreen

Skandalozna izjava u Skupštini: Za poslanika ZLF-a Kosovo su "komšije" (VIDEO)

23:14 | 0

Najnovije

Politika

Najčitanije

2min

Novi detalji o ubijenom škaljarcu Jovanu Mrvaljeviću: Evo kako se našao na slobodi nakon što je planirao da ubije Belivuka

4min

Vučević ranom zorom motorom krenuo u Srpsku, pa poslao jaku poruku uoči obeležavanja užasnog stradanja Srba (VIDEO)

7min

Dobio ponudu od 600.000 evra da igra protiv Zvezde

7min

Od 35 evra za noćenje usred avgusta: Ovo su tri najjeftinija mesta za letovanje na crnogorskom primorju

9min

Srbija ubrzala privredu - skočio BDP

4min

Vučević ranom zorom motorom krenuo u Srpsku, pa poslao jaku poruku uoči obeležavanja užasnog stradanja Srba (VIDEO)

19min

"Obaveza svih nas je da se sećamo tog zločina" Vučić na mestu stradanja srpskih izbeglica u bombardovanju 1995. na Petrovačkoj cesti

43min

"Potezi odgovorne države koja je tu za svoje građane" Mali: Jutros u osam počela je predaja zahteva!

56min

"Apsolutni prioritet Srbije" Predsednik se upravo oglasio, važna poruka za ceo region! (VIDEO)

1H

ZLF odbačen poput stare krpe, Lazović u ratu sa samim sobom! (VIDEO)

16H

Vučić reagovao nakon Trampove objave o Srbiji: Ovo je poruka koju mu je uputio

21H

Evro novčanice se menjaju prvi put od 2002. godine: Evo kako će izgledati novi apoeni

24H

Mladen Mijatović saopštio tragičnu vest: Dečko voditeljke Pinka poginuo na licu mesta

19H

Biće upućeno upozorenje vladama u regionu: Srbija ovo ne dozvoljava!

15H

Asmin Durdžić doneo konačnu odluku po izlasku iz rijalitija: "Završio sam!"

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Vučić na Manjači: Pogledajte kako je dočekan predsednik
Tanjug/SRNA/ MILICA DŽEPINA

Vučić na Manjači: Pogledajte kako je dočekan predsednik

"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!

"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!

Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa
Instagram

Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa

Voditelj na letovanju doživeo šok! Za dve ležaljke i suncobran tražili mu 450 evra, a evo i gde
Instagram

Voditelj na letovanju doživeo šok! Za dve ležaljke i suncobran tražili mu 450 evra, a evo i gde

Srbija za Trampa zemlja od najvećeg značaja! Analiza Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope o srpsko-američkim odnosima
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,4 117,75
USD USD 101,71 102,01 102,32
CAD CAD 72,54 72,76 72,98
AUD AUD 71,47 71,68 71,9
GBP GBP 136,73 137,15 137,56
CHF CHF 125,95 126,33 126,71

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati