Zastave koje asociraju na bolna stradanja srpskog naroda, kada su u zločinačkoj akciji "Oluja" u kojoj su učestvovale i jedinice BiH ubijene hiljade Srba a proterano preko 250.000, osvanule su na terasama bošnjačkih kuća.

Predsednik Srbije jutros se obratio medijima iz Čupuljića, i prokomentarisao je da su okačili ratne zastave Armije BiH.

"Hvala posebno i onima koji su baš zbog mog dolaska okačili ratne zastave Armije Bosne i Hercegovine. Hvala im što pokazuju da nisu razumeli da je vreme da se živi u miru i da razgovaramo o saradnji i o tome kako da unapredimo naše ekonomije. Ja ne moram prkosno da odgovaram, već racionalno i razumno", poručuje Vučić.

"Neka kače. Mi da se bavimo napretkom Srbije, mirom i da pomažemo našem narodu. Po prvi put da vreme i mir rade za Srbe. Ja mislim i za druge, ali nisam siguran da oni tako misle. Mi samo da radimo, brže ćemo da pravimo veću razliku, mi samo da se posvetimo napretku i ekonomiji."

"Ali teško da ima bilo koje mesto da može da se meri po stradanju sa ovim mestima," rekao je Vučić.

"Tu je prošla Crna legija u drugom ratu, a sad su doveli iz Šujica, i ovde sve pobili i spalili. Ovde koga god su našli taj je ubijen. Koga god su videli da diše taj nije više disao. Nema, sve pusto i spaljeno. Ne postoji ništa," rekao je.