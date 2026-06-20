Poznatog jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, blokaderi su zaustavili ispred Karlovačke gimnazije i potpuno mu blokirali prolaz.

Do verbalnog sukoba došlo je u Sremskim Karlovcima, gde je Baka Prase došao kao pratilac jednoj maturantkinji.

Nakon što su mu blokirali prolaz Baka Prase ih je upitao:

- Koje je ovo tvrdoglavo ponašanje. Vi ste nenormalni ako mislite da je ovo normalno ponašanje.

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Oni su njemu odgovorili: "Mi smo blokaderi".

A Baka im je odgovorio: "Vi možete da budete blokaderi, ali ovo nema veze sa politikom. Ovo je matura. Čemu unošenje politike na dečju maturu? Šta mene briga što ste vi blokaderi. Ako može da stoji čovek pred kolima kao Indijanac, ja mogu da psujem, razumeš - kazao im je on.

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