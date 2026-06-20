U specijalnoj emisiji Radio-televizije Srbije predstavljena je detaljna rekonstrukcija događaja sa protesta održanog 15. marta 2025. godine. Na osnovu dokumentacije do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu i video-snimaka sa više lokacija u centru grada, prikazan je način na koji je, prema navodima istrage, organizovano povlačenje studentskih redara i prenošenje informacija tokom protesta.



Novinar Uroš Piper oglasio se na Iksu i poručio da su blokaderi sve sami priznali:

1. "Dokument na koji se poziva Tužilaštvo NASTAO JE DVA MESECA PRE PROTESTA 15. MARTA..."

2. "U tom kontekstu POMINJANI SU I ZVUČNI TOPOVI..."

3. "POMINJANJE REAKCIJE EVROPSKIH INSTITUCIJA ili posledica eventualne UPOTREBE ZVUČNOG TOPA..."

SUMA SUMARUM: Blokaderi su priznali autentičnost dokumenata koje je otkrilo Više javno tužilaštvo u Beogradu (tačka 1)

Blokaderi su priznali da su dogovarali i dokumentovali pripremu za upotrebu zvučnog topa (tačka 2)

Blokaderi su priznali da im je bio cilj da svojim organizovanjem upotrebe zvučnog topa onda za to pred Briselom optuže vlast u Srbiji (tačka 3)

P.S. Pogledajte portale Nova S i N1.

Pošto su se blokaderi svojim odgovorom sami razotkrili, na Nova S je to 17. vest na naslovnoj strani a na N1 nema te vesti na naslovnoj strani. Dolazi vreme krivične odgovornosti blokaderi!!!