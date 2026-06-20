Setimo se samo jezive tragedije u školi "Vladislav Ribnikar" i šta je opozicija posle toga radila. Zločin je počinio jedan poremećeni um, a srpska opozicija?

Na čelu sa strankom Slobode i pravde i Draganom Đilasom, zajedno sa strankama svojim trabantima, opozicija je danima blokirala Gazelu tražeći neku svoju pravdu, kritikujući vlast, a morala je podstrek da im bude prolivena srpska krv.

Ništa opozicija nije uspela u svojim namerama i pripremala se zajedno sa stranim centrima moći i obaveštajnim službama, tajkunskim medijima ponovo da preuzmu vlast, normalno vaninstitucionalno. Za mobilizaciju velikih narodnih masa za svoje naume čekali su pogodan povod, a idealno im je bilo da se opet desi kakva tragedija, po mogućstvu sa što više ljudskih žrtava. Na žalost to se desilo 1.novembra 2024. godine padom nastrešnice na Novosadskoj železničkoj stanici, što je imalo za posledicu izgubljenih 16 života.

Ovo se čekalo da se krene u satanizaciju vlasti na svim nivoima do Predsednika Republike. Sve što se potom odvijalo i vrapcima na grani je jasno da je dobro pripremano duži period i da se samo čekao povod pa da se krene u preuzimanje vlasti na ulici. Usledilo su i ogromna nasilja na ulicama srpskih gradova, blokada univerziteta i škola i uništena studentska godina pored raznih vrsta gubitaka, od materijalnih i ne materijalnih za Srbiju i njene građane, na sreću su prošli bez ljudskih žrtava do jednog momenta.

Na žalost, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, obzirom da je istraga još u toku, ispred Filozofskog fakulteta ostala je da leži mrtva Milica Živković. Kako se ona našla tu, ako je bila na petom spratu fakulteta ,u kasnim noćnim satima, kada je fakultet bio zatvoren, pokazaće istraga. Normalno da njena smrt nije pogodila ostale studente blokadere i opoziciju, kao i tajkunske medije, jer se nije uklapala u njihov narativ optuživanja vlasti u Srbiji, već je bilo obrnuto.

Dan posle ove tragedije počelo je da se dešava ono što je moralo mnogo ranije, a to je da je policija zajedno sa nadležnim tužilaštvom ušla u prostorije Rektorata i Filozofskog fakulteta u Beogradu, u potrazi za validnim dokazima u vezi ove pogibije. Sve što su pronašli, a dostupno je javnosti pokazalo je ono što su svi građani Srbije mogli da naslute.

Pod plaštom autonomije univerziteta, velike podrške ne malog broja profesora i normalno Rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, kovali su se planovi za razne subverzivne delatnosti i akcije uperene protiv ustavnog uređenja Republike Srbije i njenog teritorijalnog integriteta.

Pokušali su studenti blokaderi i njihovi ideolozi sve vreme da obmanjuju javnost da autonomija univerziteta podrazumeva eksteritorijalnost, što je u najmanju ruku obična glupost. Uljuljkali su se studenti blokaderi i dobar deo njihovih profesora, i sami verujući da je ovo istina, te su bili šokirani i puni gneva kada su nadležni organi, vršeći svoju ustavnu dužnost ušli na fakultete.

Dokumentacija koja je tamo pronađena, a koja je bila produkt rada ilegalnih takozvanih studentskih plenuma, šokirala je samo neupućene ......

Plenumi Filozofskog fakulteta, dva meseca pre njihovog velikog mitinga na Slaviji marta 2024.godine raspravljali su i dogovarali da sprovedu ideju o pojavi takozvanog zvučog topa. Dogovoreno je i tačno isplanirano, instruisani su za to određeni ljudi koji će povesti masu demonstranata u ponašanje kao da deluje zvučni top.

Očekivali su ogromnu satanizaciju vlasti, sve uz podršku tajkunskih medija, a pogotovo dušebrižnika iz Brisela, koji su im bili naklonjeni sve vreme.

Što su dogovorili, to su i ostvarili i krenule su strašne optužbe na vlast u Srbiji, normalno najviše na Predsednika Aleksandra Vučića, zbog primene tako monstruoznog sredstva protiv mirnih demonstranata.

Normalno, svi opozicioni mediji krenuli su ovo da eksploatišu i do tančina razrađuju. Čak su se pojavili i lekari koji su davali lekarska uverenja žrtvama ovog uređaja,koji su imali određene smetnje po zdravlje.

Uzalud je bio demant naših nadležnih organa, da takav uređaj Srbija ne poseduje, kao i analize samog događaja od strane stučnih službi kako ruskih tako i američkih. Niko i ništa nije mogao da opovrgne ove monstruozne laži.

Zar je bila potrebna smrt jedne nevine devojke, za koju će mnogi od blokadera da odgovaraju, a ne samo oni, pa da se vidi što bi rekao naš čovek "crno na belo" da je ova monstruozna laž bila planirana i montirana dva meseca pre događaja.

Ko će sve sada da odgovara? Ko su sve članovi tog fantomskog plenuma na Filozofskom fakultetu, ko su profesori koji su ih podržavali, šta je sa Dekanom Sinanijem, a da ne pominjemo Rektora Đokića!? Šta je sa televizijama N1, NovaS, listom "Danas"... Šta je sa lekarima koji su izdavali lažna lekarska uverenja? Svi su oni kao i mnogi drugi bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem da dođe do ogromnog uznemirenja javnosti kako u Srbiji tako i šire...

Sve ovo je bio samo jedan delić u pokušaju da se izvrši državni udar.

Srbija je opstala, ali svi odgovorni neće smeti da opstanu, mnogi na slobodi, a mnogi na svojim funkcijama...