Novi dokazi u istrazi povodom sada već očigledno montirane aferi „zvučni top” bacaju potpuno novo svetlo na kolaps pravnog sistema i spregu pojedinaca iz tužilaštva sa političkim aktivistima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je tada, neposredno nakon masovnog protesta održanog 15. marta 2025. godine, predistražni postupak protiv pojedinih lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje panike i nereda, međutim kako smo još ranije pisali, ključne aktere ove sabotaže spasila je upravo šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Ivana Pomoriški.

Ovakva reakcija ne iznenađuje one koji poznaju političku biografiju Ivane Pomoriški, naime reč je o bivšoj istaknutoj članici Lige socijaldemokrata Vojvodine, poznatoj da se zalagala za nezavisnu Vojvodinu i cepanje Srbije, a svojevremeno je u medijima govorila kako srpske sudove treba do temelja spaliti. Pomoriški je na funkciju tužiteljke došla direktnom partijskom linijom vojvođanskih autonomaša, preko Zagorke Dolovac i njenog kuma Bojana Pajtića, inače bliskih prijatelja njenog svekra Branislava Pomoriškog.

Imajući u vidu odakle su koreni blokaderske revolucije u Srbiji, odnosno da su među najglasnijim blokaderima upravo separatisti sa svih strana Srbije, ne čudi dakle njen napor da sigurne zatvorske kazne spasi svog partijskog kolegu, Aleksandra Olenika, predsednika stranke Lige socijaldemokrata.

Aleksandar Radić, samozvani vojni analitičar i saradnik blokaderskog medija "Vreme" i Aleksandar Olenik su u medijima i na društvenim mrežama izričito tvrdili da su bezbednosne snage koristile vojno uređaj, tzv. „zvučni top”, tzv LRAD protiv mirnih demonstranata.

Olenik je na sličnim medijsko propagandnim platformama u više navrata javno pozivao ljude koji su osetili tegobe, mučninu, zujanje u ušima i dezorijentaciju, da se hitno jave lekarima i uzimaju medicinske izveštaje. Tužilaštvo je ovo kvalifikovalo kao svesno podizanje tenzija i organizovano širenje straha u javnosti.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao je hitno, obavezujuće uputstvo za njihovo privođenje i procesuiranje zbog izazivanja panike i nereda. Pošto se krivično delo širenja panike preko medija i interneta vezuje za prebivalište osumnjičenih ili lokaciju izvršenja, delovi predmeta su zbog mesne nadležnosti ekspresno prosleđeni Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, kojim rukovodi Ivana Pomoriški.

Umesto da postupi po prikupljenim operativnim podacima i nalogu više instance, šefica Trećeg OJT je iskoristila svoju poziciju da zaštiti svog bivšeg stranačkog kolegu Olenika. Ona je uložila prigovor Visokom savetu tužilaštva preko nižih postupajućih tužilaca, i time uspela da izdejstvuje formalno ukidanje obavezujućeg uputstva VJT-a, pod izgovorom „nezakonitosti” naloga.

Izvori iz pravosuđa ukazuju na to da Pomoriški već duže vreme svesno pomaže blokadere, sistematski odbijajući da procesuira brojne slučajeve, nasilničko ponašanje i blokade saobraćajnica koje već skoro dve godine organizuju ove grupacije, čime je Treće OJT pretvoreno u sigurnu kuću za političke aktiviste.

Podsećanja radi, Olenik je poverljiva dokumenta iz slučaja ubrzo podelio na svom tviter profilu, što nije prvi put da iz Trećeg OJT cure poverljivi podaci. Godinama unazad Marinika Tepić, takođe partijska koleginica Pomoriški, je javno delila poverljive podatke iz predmeta koji se vode u ovom tužilaštvu.

Krajem oktobra prošle godine, pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušli su u službene prostorije Trećeg osnovnog javnog tužilaštva na Novom Beogradu, gde su istraživali kako je fotografija sa saslušanja osumnjičenog za ucenjivanje bivšeg fudbalera V. S. dospela u javnost.