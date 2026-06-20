Naime, blokaderska medijska hobotnica iz Podgorice, Zagreba, Sarajeva svakodnevno je vodila brutalnu kampanju destabilizacije i rušenja Srbije pumpajući laži o tome kako je Vučić pucao u sopstveni narod iz "zvučnog topa" na protestu 15. marta.

Sada, kada su ove laži potpuno raskrinkane i kada je VJT u Beogradu saopštilo da se vodi istraga o tome da su blokaderi skoro dva meseca ranije planirali da simuliraju "zvučni top" i potom optuže vlasti za korišćenje istog, regionalni mediji su zanemeli.

Nisu preneli ni jedno slovo saopštenja VJT-a u Beogradu i sada se prave kao da se ništa ne dešava.

Kada je trebalo podeliti narod, izazivati građanski rat i pozivati na prolivanje krvi u Srbiji, bili su prvi u redu, izveštavali uživo i pumpali sukobe i nerede lažima i obmanama.

Gde ste sada gospodo iz regiona? Jesu li to te evropske vrednosti, na koje se zdušno pozivate?

Podsetimo, dokumentacija do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, prema njihovim tvrdnjama, otkriva da je priča o navodnom "zvučnom topu" bila razrađivana još u januaru, nepuna dva meseca pre protesta 15. marta. 2025. godine.

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