Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na email uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane NN lica.

"Ooo looord burn vucic...", "Eto Stefanovic mi je pick da ga bijem i jos par ku*vi odatle... za kosu i o zid", navodi se pored ostalog u porukama istog korisnika email adrese sa koje su pretnje upućene, u koje je Alo! imao uvid.

Saopštenje koje je izazvalo pretnje

U toku predistražnog postupka povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu u Beogradu 26. marta i utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je došlo do podataka koji ukazuju da je u januaru prošle godine na sastanku organizacije studenti u blokadi za protest 15. marta iste godine planirana simulacija upotrebe "zvučnog topa", za koju bi bili optuženi državni organi.

Tužilaštvo je saopštilo da podaci ukazuju da postoji sumnja na izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, a koja nisu u vezi predmetnog postupka.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine, saopšteno je iz tog tužilaštva.