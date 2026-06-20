Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće danas gost zajedničke specijalne emisije Pink, Prve i Informer televizije sa početkom u 17.30 časova.

Nove informacije, do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu, otkrivaju kako su blokaderi planirali i razrađivali aferu i laži o "zvučnom topu", sa ciljem demonizacije predsednika Aleksandra Vučića i izazivanjem haosa i građanskih sukoba na ulicama Srbije.



Više javno tužilaštvo je otkrilo dokumentaciju na Filozofskom fakultetu, tokom istrage o smrti devojke M. Ž. na petom spratu te visokoškolske ustanove.



