Vuletić smatra da je u slučaju "zvučni top" najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protesta.

- Javnosti je potrebna istina i očekujem da istraga povodom događaja od 15. marta rasvetli sve okolnosti i donese odgovore koji će otkloniti sumnje i nedoumice - rekao je Vuletić.

Osvrćući se na dokumentaciju koja je dospela u javnost, on je istakao da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer je, kako navodi, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima.

- Mogu da posvedočim, kao neko ko je bio svedok svih tih događaja. Blokade su bile organizovane ili u najmanju ruku koordinisane, pre svega od strane uprava. O tome postoje i dokumenti - rekao je Vuletić.

Ocenio je da je postojao tendenciozan i kontinuirani pokušaj "rasplamsavanja atmosfere".

- Moj je utisak bio da je osnovna ideja bila da se rasplamsa nešto što je predstavljalo protest. Setimo se one čuvene parole "pumpaj, pumpaj". To je, između ostalog, trebalo da bude na neki način poziv da se atmosfera greje - naveo je Vuletić.

Sve vreme je stvarana magla

Govoreći o pravcima u kojima se vodi istraga, Vuletić smatra da je najvažnije da se utvrde činjenice.

- To bi pre svega donelo istinu, ako istina ikoga interesuje... Imali smo utisak da se sve vreme stvara magla i da ništa nije jasno. Važno je da se sve to razbistri - istakao je Vuletić.

Ipak, kako kaže, "važno je uvek da se sa prljavom vodom ne izbaci dete".

- Imali ste mnogo dece, studenata koji su iz iskrenih pobuda učestvovali u svemu tome i nisu imali nikakve loše namere. Ali ono što jeste problem, to je što ni oni ili oni koji su to rukovodili nikada se nisu ogradili na adekvatan i jasan način od onih koji su pravili incidente i nakon skupova - rekao je Vuletić.

- Morate se naprosto kao čitavo društvo ograditi od takvih pokušaja da se destabilizuje pre svega mir i poredak u zemlji. Sve ostalo je politička borba i nešto što teče nekakvim svojim tokom. Ali ovakve stvari - pokušaji da se pre svega mladi ljudi, da se studenti i to tokom školske godine na takav način inficiraju i da se njihova energija iskoristi za nešto što suštinski nema veze ni sa fakultetom ni sa univerzitetom, što ima veze sa dnevno - političkim borbama - dodaje Vuletić.

Studenti su gurnuti u prve redove

Govoreći o ulozi fakulteta tokom blokada, Vuletić je ponovio stav da je postojala bliska koordinacija između dela uprava i organizatora aktivnosti.

- Moj utisak je bio sve vreme da nije reč o tome da se stoji iza studenata, već da se studenti guraju u prve redove - naveo je profesor Vuletić.

Na pitanje o odgovornosti rukovodstava fakulteta i univerziteta, Vuletić je ocenio da ona postoji nezavisno od ishoda istrage.

- Moralna odgovornost postoji i sada. Oni koji vode fakultete i univerzitete dužni su da učine sve da ustanove kojima rukovode funkcionišu u skladu sa zakonom. To je njihova osnovna obaveza - rekao je Vuletić.

Dodaje da je njegov stav od početka da su obrazovne institucije morale više da vode računa o svom osnovnom poslu i zakonskim obavezama.

- Od početka tvrdim da je trebalo učiniti sve da fakulteti i univerziteti rade u skladu sa zakonom. Zbog tog stava sam imao i određene probleme, ali ga i dalje branim - zaključio je Vuletić.