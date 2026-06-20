"Danas mi je bilo važnije nego ikada da budem sa svojim narodom. Dan nakon što je otkrivena najmonstruoznija podvala blokadera do sada i kada je bilo jasno da su hteli da izazovu građanski rat, optužujući Vučića da je hteo da puca u svoj narod. Došla sam u Zemun da posetim aktiviste SNS i zahvalim im se jer nisu naseli ni na ovu, a ni na ostale laži bloakdera. Upravo je u narodu, koji je više verovao svojim očima i svom srcu nego blokaderskim medijima, snaga zbog koje je Srbija pobedila i zbog koje će nastaviti da pobeđuje.

I u Zemunu se radi mnogo toga, i ova opština kao i svaka opština u Srbiji ide napred. Ne postoji to mesto u Srbiji u kome se danas živi lošije nego u vreme blokadera. Pošto te rezultate nikada ne mogu da pobede, oni su posegnuli za ovim gnusnim napadima na predsenika Vučića. Pravili su od njega vrhovno zlo, koje je pucalo u svoj narod, kako bi negirali njegove rezultate. Jer koga zanima obnovljena Zemunska gimnazija, ako je Aleksandar Vučić pucao u leđa građanima?! Srećom, istina uvek ispliva na videlo i nisu uspeli da dehumaniziju Vučića do kraja.

Vidimo se popodne u Požarevcu, Srbija pobeđuje", napisala je Ana Brnabić.