Gostujući u podkastu "Albatros", Aris Movsesijan, potpredsednik Pokreta slobodnih građana, kaže da neće podržati studente:

"Koje studente, koje izbore, i šta da podržim? Ja nikad nisam podržavao ništa dok ne vidim šta je. Te partije jedan dan kažu: 'Mi smo ujedinjeni', drugi dan kažu: 'Mi ćemo ovako', treći dan kažu: 'Mi ćemo onako'. Kako ćete vi da pobedite Vučića, koji je mašina politička, ako vi ne možete da se u pet dana dogovorite za jednu izjavu?", pita Movsesijan.

On postavlja ključno pitanje - gde je studensko-blokaderska lista?

"Znači, ako stavimo u isti aršin, kako bi strategija i taktika jedna bila dobra, a identična takva strategija za nekog drugog bila loša? Ti sad, druže, što si bio budan 14 godina, ti možeš da se skloniš, a sad ovi što su se probudili, a znaju sve vreme šta se dešava, oni će tebi da kažu šta ćeš ti da radiš. Je l' ti shvataš da će jedna osoba imati račun na koji će se uplaćivati ceo novac tog pokreta ili čega god, te liste, na ono što dobijaš od države kao koliko imaš poslanika? Jedan čovek. I to je grupa građana, tako će se registrovati. Ko je taj čovek?", pita on.