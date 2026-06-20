Nakon skoro deset meseci napete muzičke borbe, brojnih izazova i nastupa pred stručnim žirijem, došlo je vreme za veliko finale 19. sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Polufinalna emisija bila je izuzetno uzbudljiva, a od 24 polufinalista, čak njih 22 uspelo je da izbori svoje mesto u samoj završnici.



Veliko finale "Zvezda Granda" zakazano je za večeras, 20. juna, sa početkom u 21 čas, a gledaoce očekuje spektakularna noć prepuna emocija i vrhunskih nastupa.

Ono što ovu sezonu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da finale donosi čak dva pobednika. Odluku o tome ko će podići pobedničke statue doneće ravnopravno glasovi publike, ali i glasovi stručnog žirija.

Svako od takmičara spreman je da večeras pruži svoj maksimum, a za laskavu titulu nove "Zvezde Granda" boriće se: Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin, Anita Aleksić, Adi Begić, Minja Stanković, Damjan Vračar, Milica Milovanović, Nenad Horvat, Andreja Stojanović, Bojan Ilievski, Mirjana Mitreva, Lisdian Abreu de la Rosa, Mirsad Durmiši, Bubi Ademov, Mina Mujkić, Mensur Abdijanović, Anđela Nikšić, Saša Stojaković, Tamara Danilović, Almir Mustafić i Elmedina Laličić.

Podsetimo, članovi stručnog žirija su: Svetlana Ceca Ražnatović, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Đorđe David, Dragan Kojić Keba, Dara Bubamara i Sanja Vučić.

Nova pravila u finalu "Zvezda Granda"

Produkcija je ove godine odlučila da promeni pravila u slučaju nerešenog rezultata.

– Produkcija je smislila za polufinale sledeću stvar. Nema akapela! Ukoliko je rezultat nerešen produkcija ne može da utiče svojim glasom na dalji plasman, direktan. Ali, za polufinale smo smislili sledeću stvar, produkcija će dati pesmu sa matricom i jednom i drugom kandidatu ukoliko je rezultat nerešen. To je treća pesma i niko od njih ne zna koju će dobiti da peva – otkrio je direktor „Granda“ Goran Šljivić.

– Mi smo pravili parove za polufinale, a mentori to nisu znali, samo da napomenem. Za svakog takmičara smo pripremili pesmu iznenađenja za slučaj da dođe do nerešenog rezultata 3:3. Ovo je šok i za kandidate i za mentore. Bili smo korektni i izabrali smo pesme na osnovu profila kandidata, videćete, možda su te pesme pevali u takmičenju, a možda i nisu.