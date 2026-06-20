Meteorolozi upozoravaju da se lokalno očekuju obilniji pljuskovi sa grmljavinom, kao i kratkotrajna pojava grada, dok u pojedinim krajevima može pasti veća količina kiše za kratko vreme.

Prvo na udaru Vojvodina, zatim centralna Srbija

U ponedeljak će se nestabilnosti proširiti na Srem, zapadnu i centralnu Srbiju, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada i intenzivnijih padavina.

Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za područje Beograda. U ponedeljak sredinom dana i tokom popodneva u pojedinim delovima prestonice očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, praćeni kratkotrajnom pojavom grada.

Danas sunčano, temperatura do 34 stepena

Danas će u Srbiji preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme uz slab severni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 34 stepena.

Posle podne, uz razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.

Sutra će biti još toplije, uz maksimalne temperature od 32 do 35 stepeni. Sredinom dana pljuskovi sa grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim krajevima, dok se posle podne očekuju i u Vojvodini.

Upaljena su tri meteoalarma: žuti za danas, za visoku temepraturu, a za nedelju i ponedeljak i narandžasti za pljuskove sa grmljavinom:

Od ponedeljka promena vremena

Od ponedeljka do srede očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa temperaturama od 29 do 33 stepena.

Najizraženije nepogode prognoziraju se za ponedeljak, kada se lokalno očekuju veće količine padavina za kratko vreme, grmljavina i kratkotrajna pojava grada.

Prema dugoročnijoj prognozi RHMZ-a, od četvrtka do kraja naredne sedmice ponovo će preovladavati sunčano i toplije vreme, dok će se kratkotrajni pljuskovi javljati uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

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