-Imala sam čast i priliku da sa gospođom Gojković i gradonačelnikom Zrenjanina, razgovaram sa građanima. Čast je razgovarati sa ovoliko građana. Ovog vikenda razmenjujemo šta smo uradili od 2012. i o daljem napretku Zrenjanina. Ono što je važno, što je predsednik Vučić podelio pre par nedelja iz Kine, jeste da Linglong nastavlja investiranje u našu zemlju, proširenje proizvodnog pogona i novih radnih mesta. Paralelno sa tim mi se borimo za nove investicije, otvaranje novih radnih mesta. Ministarstvo privrede participira u izgradnji dva važna projekta- kružnog toka u industrijskoj zoni i uskoro krećemo sa radovima na atmosferskoj kanalizaciji. Ovde možemo i čuti šta naši građani predlažu, kritikuju- poručila je ministarka.

Nakon Zrenjanina, ministarka je posetila i Opštinu Titel, gde je istakla da se intenzivno radi na ravnomernom regionalnom razvoju, infrastrukturnom i privrednom.

- Ispred Ministarstva privrede intenzivno sprovodimo aktivnosti koje se odnose na infrastrukturne projekte koji u jednom delu pomažu turističkog potencijalu opštine, a u drugom delu podižu privredne kapacitete. Ovde smo usmereni na povećanje kvaliteta života naših građana u Titelu. Ponosna sam i srećna što sam imala priliku da razgovaram sa opštinskim rukovodstvom i saborcima iz SNS kako oni vide dalje unapređenje Titela. U toku je realizacija projekta koji je u toku, vrednog 55 miliona dinara, na zahtev predsednika Vučića. Ovo će privući turiste da dođu u Titel, koji organizuje različite manifestacije. Ovde će biti jedan od najlepših trgova po završetku radova- navela je Mesarović.

Ona je dalje dodala da je o svemu vođeno računa- biće igrališta za decu, mobilijar, rampa za osobe sa invaliditetom.

-Ponosna sam na projektno rešenje. Ovde se očekuje i početak radova na izgradnji škole, što je posebno važno- zaključila je.