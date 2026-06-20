-Ovo što smo videli večeras videli na RTS-u je još jedan dokaz da jedan od prvih poteza nove vlasti mora da bude gašenje RTS,-a, ali i pokretanje krivičnih postupaka protiv svih koji su u ovakvim stvarima učestvovali - izvršilaca i naredbodavaca, napisao je Đilas.

Stigao je i odgovor predsednice Narodne skupštine, Ane Brnabić:

-Pošto od juče imate tu "Platformu za evropsku Srbiju", pretpostavljam da RTS-u neće biti dovoljno gašenje u toj vašoj "evropskoj" Srbiji, već im sledi da ih sravnite sa zemljom, nakon Arene (kao što je vaš "evropski" koalicioni partner Ješić rekao).

Korisnici društvene mreže X imali su zanimljivu poruku za Đilasa:

"Dragane, pa gde ćeš da prodaješ minute ako Ješić i ti sravnite sve televizije"







