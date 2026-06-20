Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu iznelo navode o mogućoj simulaciji upotrebe "zvučnog topa" na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu, samo par sati kasnije krenula je opšta medijska "vadilica" od strane blokadera.

"Dakle, oni su rekli da ta dokumenta koja Više javno tužilaštvo negde navodi da su u njima zapravo pronašli dokaze, jesu dokumenti sa sastanka koji je održan pre Skupa na Autokomandi, dakle mnogo pre nego što je skup 15. marta uopšte i planiran", ispričala je voditeljka Nove S navode blokadera.

Zatim je usledila rafalna paljba kao odgovor, a ono što je posebno interesantno jeste da svi blokaderi imaju istu priču.

"To nisu ćaciji, to nisu zombiji. To je najintelektualniji deo ovog grada ili ove zemlje koji baš ne pristaje da bude pilotiran", ocenio je Božo Prelević.

"U tim papirima se zaista spominje zvučni top, ali i vodeni top, i čitav niz drugih sredstava iz arsenala koje bi vlast mogla da upotrebi, u sudaru sa protestantima. I uopšte nisu vezani za situaciju velikog skupa 15. marta, nego za jedan drugi skup koji je tome prethodio na Autokomandi", kaže Rodoljub Šabić.

"Taj konkretno zapisnik na kom se to temelji, koliko ja znam, nije neka tajna, zato što su zapisnici slati radi korekcije, usvajanja i tako dalje, i on postoji od januara 2023. Tako da, ukoliko je iko hteo da postupi po tome ili da tu vidi nešto, je mogao da uradi. To je, ja mislim, bilo vezano za skup na Autokomandi", rekao je Aleksandar Kendrišić, student blokader.

"Ti zapisnici uopšte ne odnose na 15. mart, kako se to insinuira u u saopštenju VJT-a. Već odnosi na skup koji su studenti u tom trenutku planirali na Autokomandi", ponovio je Rastko Naumov.

Pitanje je samo jedno - kada je plan za Autokomandu propao, prebačen je za 15 mart - što im sada služi kao opravdanje?