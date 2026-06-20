„Istraga mora da ide do kraja i bez zaštićenih, jer došlo je vreme odgovornosti. Građani Srbije zahtevaju potpunu istinu od svojih institucija, ko je pripremao nasilnu promenu vlasti i ustavnog poretka. Manipulisali su strahom da bi predsednika Aleksandra Vučića optužili da je pucao u svoj narod, u decu. I onda ništa više ne bi bilo važno, ni životni standard, ni kilometri autoputeva, ni njegov, ni životi njegove porodice”, kaže Pavlović.

Prvi čovek niškog SNS-a dalje objašnjava da to što je neko unapred smislio laž o zvučnom topu radi svog političkog cilja, predstavlja klasičan pokušaj državnog udara, što je krivično delo.

“Želim da poručim onima koji su sve ovo osmislili da će istina na kraju morati da izađe na videlo – cela i ogoljena”, jasan je Dragoslav Pavlović.