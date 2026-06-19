Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović dočekala je danas na Aerodromu „Nikola Tesla“ Stelu Li, izvršnu potpredsednicu kompanije BYD, jednog od vodećih svetskih proizvođača električnih vozila i zelenih tehnologija.

Mesarović je podsetila da je pre dva meseca boravila u sedištu kompanije BYD u kineskom Šenženu, gde su vođeni razgovori o mogućnostima saradnje sa Srbijom.

- Nakon posete kompaniji BYD u Šenženu pre dva meseca i razgovora koje smo vodili o mogućnostima saradnje sa Srbijom, danas sam na beogradskom aerodromu dočekala Stelu Li, izvršnu potpredsednicu jedne od vodećih svetskih kompanija u oblasti električne mobilnosti i zelenih tehnologija. Zahvaljujući čeličnom prijateljstvu koje su izgradili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, naša zemlja danas ima priliku da razgovara sa najvećim svetskim kompanijama o uključivanju domaće privrede u globalne proizvodne lance i transferu znanja - poručila je Mesarović.

Ministarka je potom prisustvovala sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Stelom Li, na kojem se razgovaralo o mogućnostima za uspostavljanje saradnje, novim investicionim potencijalima i uključivanju srpske privrede u globalne lance snabdevanja fabrike BYD u Segedinu.

- Ovaj susret predstavlja još jednu potvrdu čeličnog prijateljstva Srbije i Narodne Republike Kine, koje su izgradili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, postavljajući temelje sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje. Srbija je danas prepoznata kao pouzdan partner i jedna od najatraktivnijih investicionih destinacija u ovom delu Evrope, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić - navela je Mesarović.

Kako je istakla, cilj je jačanje saradnje sa globalnim liderima u oblasti inovacija, automobilske industrije i zelenih tehnologija, uz otvaranje novih radnih mesta i jačanje privrednog rasta Srbije.

Nakon sastanaka sa predstavnicima kineske kompanije, ministarka je u Vladi Srbije održala sastanak sa predstavnicima vodećih kompanija automobilske industrije koje posluju u Srbiji i delegacijom kompanije BYD.

- Razgovarali smo o mogućnostima za jačanje saradnje, uključivanje domaćih kompanija u globalne lance snabdevanja i novim investicionim potencijalima u sektoru automobilske industrije. Predstavnici kompanija predstavili su svoje proizvodne kapacitete, tehnološka rešenja i potencijale za saradnju sa kompanijom BYD u Segedinu - navela je ona.

Mesarović je istakla da zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, od 2012. godine u Srbiji posluju najveća svetska imena iz automobilske industrije, što domaćoj privredi omogućava da bude deo lanaca snabdevanja vodećih svetskih kompanija.

- Nastavljamo da stvaramo uslove za dolazak novih investicija, razvoj domaće industrije i otvaranje novih radnih mesta, u skladu sa politikom ekonomskog razvoja koju uspešno vodi predsednik Aleksandar Vučić - poručila je ministarka.