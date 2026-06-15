- Dokazani nasilnik, čovek koji je pokušao da iscenira sopstveno trovanje kako bi ispunio svoje bolesne ambicije, čovek koji prosipa fekalije po ulicama svog grada i Gradskoj kući, našao je za shodno da nekoga optužuje za bilo šta. Jasno je da je Bačulov osoba bez kredibiliteta, oslobođena bilo kakvih moralnih i ljudskih kodeksa koja u svakom svom istupu polazi od sebe i misli da su svi drugi kao on - nasilni, nepošteni i spremni da za ličnu korist pređu svaku granicu normalnog. Zato je poruka njemu i sličnima da je prepoznat omražen kako kod Novosađana tako i kod najvećeg dela našeg naroda - rekla je Mesarović.

Mesarović ističe da Bačulov svoje komplekse leči tako što napada Miloša Vučevića, jer je sve suprotno od onoga što on predstavlja.

- Naš Miloš, koji dosledno sprovodi politiku predsednika Aleksandra Vučića zasnovanu na rezultatima, odgovornosti i brizi za svakog čoveka u Srbiji, prepoznat je kao častan, odgovoran i moralan čovek koji svojim radom opravdava poverenje građana. Zato je i poverenje naroda u Miloša Vučevića ono o čemu Bačulov može samo da sanja, a bolesni, neosnovani i na laži zasnovani napadi samo pokazuju koliko se radi o psihički poremećenoj osobi - rekla je Mesarović.