Ministarka Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu i žestoko kritikovala predstavnike opozicije, poručivši da svojim nastupima pokazuju “raskošnu ograničenost”, ali i mržnju prema sopstvenoj zemlji i srpskom narodu.

Mesarović je u objavi prozvala Zdravka Ponoša, Borka Stefanovića i Srđana Milivojevića, navodeći da uz “podršku koja bi stala u omanji autobus” konstantno biraju, kako je napisala, “najveću moguću glupost da komentarišu”.

– Zanimljivo kako perjanice bivšeg režima Ponoš, Stefanović i Milivojević sa sve podrškom koja bi stala u omanji autobus, uvek izaberu najveću moguću glupost da komentarišu i tako pokažu svu svoju raskošnu ograničenost – napisala je Mesarović.

Ona je zatim optužila opozicione političare da ćute o temama važnim za srpski narod u regionu, posebno kada je reč o situaciji u Crnoj Gori.

– Kako se nikada ne oglasite o nekoj temi bitnoj za srpski narod u regionu? Svakom normalnom je jasno šta se u Crnoj Gori događa i da koriste svaku priliku da ponize srpski narod u Crnoj Gori, a to neretko rade i na način da napadaju naše rukovodstvo u Beogradu – poručila je ministarka.

Mesarović je navela da su pojedini politički krugovi u Crnoj Gori i Srbiji povezani istim interesima i propagandnim strukturama.

– Prikriveni sledbenici politike Mila Đukanovića… Oni koji su izvezli mafiju i u Srbiju i u ceo svet… Vi ste se uhvatili sa crnogorskom klikom da nekome govorite da je mafijaš i kriminalac? Oni dole poznati po Škaljarima i Kavču, a vi po pljački, kriminalu i korupciji dok ste bili deo vlasti – napisala je ona.

Dodala je i da opozicija, kako tvrdi, koristi ista propagandna glasila i deluje po istim nalozima.

– To što imate svoja propagandna glasila i dole i ovde, i što naloge izvršavaju sa iste adrese, i to vam je zajedničko – navela je Mesarović.

Na kraju objave ministarka je uputila i oštru poruku opozicionim liderima, nazivajući ih “beogradskim komitama”.

– Zašto toliko mrzite sopstvenu zemlju? Zašto toliko mrzite sopstveni narod? Kriza identiteta je teška stvar. Ko je vera, a ko nevera, na kraju dana se uvek pokaže. Za vas je to čista situacija, mržnju prema svemu srpskom nikad niste ni skrivali, a što je najtragičnije svoje istomišljenike neretko nalazite i tamo odakle izbija najveća mržnja prema Srbiji i srpskom narodu – poručila je ministarka.