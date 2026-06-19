Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski postavio je ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku, upozorivši da se vojna tehnika raspoređena duž granice sa Ukrajinom mora povući u roku od sedam dana.

- Duž granice sa Ukrajinom nalazi se vojna oprema koja usmerava vatru na Ukrajinu. Dajem im nedelju dana da se povuku, inače ćemo to učiniti mi - poručio je Zelenski.

Njegova izjava dolazi u trenutku povećanih tenzija između Kijeva i Minska, dok se rat u Ukrajini nastavlja bez naznaka skorog završetka.

Sa druge strane, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko upozorio je da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla „neviđeni nivo“.

- Južna granica, duga hiljadu i po kilometara, gori kao nikada do sada - rekao je Lukašenko.

Beloruski lider je dodao da će se, kako je naveo, provokacije i pokušaji uvlačenja Belorusije u rat loše završiti po one koji ih organizuju.

Poslednjih meseci Minsk i Kijev međusobno razmenjuju optužbe o gomilanju snaga i mogućim provokacijama duž zajedničke granice, što dodatno podiže zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba.