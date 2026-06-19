U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine. Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.

O tome je za RTS govorio prof. Milan Petričković sa FPN.

- Ovde mora da postoji mozak operacije i logistika. Ova današnja izjava nije izjava studenata i mene zanima ko su - kaže on.

Ističe da glavnu reč ne vode studenti.

- Cilj je bio da se napravi jedna vrsta socijalnog animiranja, da se izazove reakcija širih razmera - naveo je on.

Kaže da je cilj bio da se devastira policija i da se ona dehumanizuje i obeleži, kako bi se stvorila lažna predstava koja bi išla u formi glasina.

- Ideja svega ovoga je bila da se zloupotrebi izmišljotinom i da se potru svi rezultati vlasti i predsednika Aleksandra Vučića do sada postignuti - kazao je on.