Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je među dokumentacijom privremeno oduzetom na Filozofskom fakultetu pronađen zapisnik sa sastanka održanog 22. januara 2025. godine, na kojem se pominju "zvučni top" i "masan odgovor Brisela", advokat Dragoslav Ljubičanović ocenio je da je još 15. marta bilo jasno da takvo sredstvo nije upotrebljeno.

Gostujući na RTS-u, Ljubičanović je ukazao da je, prema njegovim rečima, onaj ko je osmislio celu priču imao jasnu predstavu o tome kakav efekat želi da proizvede.

- Želeo je da postigne u najmanju ruku da to bude izgovor za ponovnu dehumanizaciju vlasti Republike Srbije. Znate, vi ste nakon toga imali izjave da je predsednik Republike pucao u svoj narod. Šta posle toga očekivati nego reći da je legitimno uzeti oružje, izaći i suprotstaviti se organima reda Srbije? To je direktan pokušaj stvaranja destabilizacije i oružanog sukoba u Srbiji - rekao je Ljubičanović.

On smatra da je neophodno utvrditi ko stoji iza, kako je naveo, čitavog procesa.

- Ti naručioci treba da se saznaju. A ti naručioci su i oni koji naručuju te tekstove u medijima, saopštenja. To su oni koji sada razigravaju i ovog nesrećnog kriminalca koji ima za cilj samo da satanizuje, da dehumanizuje organe vlasti u Srbiji - rekao je Ljubičanović.

Prema njegovim rečima, sve predstavlja deo jedne šire i organizovane celine.

- Ovo je sve jedna organizovana celina u kojoj je cilj dehumanizacija i stvaranje legitimne mete od najviših državnih zvaničnika Republike Srbije - zaključio je Ljubičanović.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pronađena dokumentacija koja, prema navodima tužilaštva, ukazuje na postojanje osnova sumnje da su određena lica preduzimala aktivnosti sa ciljem simuliranja upotrebe "zvučnog topa" tokom protesta održanog 15. marta 2025. godine, kako bi državni organi bili optuženi za njegovu upotrebu i izazvali paniku, nemiri i ugrožavanje bezbednosti države.

Istraga je u toku.