Otkrivanje dokumentacije do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu tokom pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu otvorilo je nova pitanja o događajima od 15. marta 2025. godine i aferi "zvučni top".

Kako je saopšteno, tokom pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta, među kojom je pronađen i akt sa sastanka organizacije "Studenti u blokadi" – Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine.

Prema navodima tužilaštva, na tom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o "zvučnom topu", a u zapisniku je navedeno da bi njegova eventualna upotreba izazvala "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se ljudi sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Tužilaštvo sumnja da su učesnici tog sastanka i druga za sada nepoznata lica u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe "zvučnog topa" od strane državnih organa tokom protesta održanog 15. marta 2025. godine u Beogradu, sa ciljem da se državni organi optuže za njegovu upotrebu, izazovu strah i panika među građanima, izazovu nemiri i ugrozi bezbednost države.

Gostujući na RTS-u, zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković rekao je da je tokom istrage povodom smrti studentkinje Milice Živković i požara izazvanog pirotehničkim sredstvima na Filozofskom fakultetu prikupljena obimna dokumentacija.

- Pretres je obavljen 27. marta ove godine. Prikupili smo sedam velikih crnih džakova u kojima se nalaze zapisnici i drugi dokumenti koje su sačinili takozvani plenumi studenata u blokadi, kao i zapisnik sa sastanka od 22. januara 2025. godine - rekao je Marković.

On je naveo da su u dokumentaciji pronađeni i akti koji se odnose na protokole postupanja tokom protesta.

- U zapisniku je opisan događaj i još jednom aktu "protokol" kojim je predviđeno postupanje u određenim situacijama, da redari skinu prsluke i sklanjaju se ka fasadama na signal. Dolazimo do zaključka da je ta akcija unapred pripremljena - rekao je Marković.

Advokat Dragoslav Ljubičanović izjavio je da je i 15. marta bilo jasno da nije bilo upotrebe zvučnog topa.

- Cilj je bio da dobiju, kako oni kažu, "masan odgovor Brisela". To je suština koju smo saznali. I 15. marta je bilo jasno da nije bilo upotrebe zvučnog topa - rekao je Ljubičanović.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu se nastavlja.