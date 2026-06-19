Naime, u toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine. Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio „zvučni top“, te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio „masan odgovor iz Brisela“, kao i da je „u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“. Učesnici sastanka i druga NN lica su, kako se sumnja, u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa“ od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran da se održi 15. marta 2025. godine u Beogradu i kako bi isti u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu „zvučnog topa“ , sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.

O tome je za RTS govorio zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Traga se za licima koji su prisustvovali na sastanku 22. januara 2025. godine.

- Nemamo identitet lica, ali smo podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenje Službi za borbu protiv terorizma. Oni će, postupajući po zahtevu, utvrditi identitet četiri grupe lica koja će biti procesuirana - kaže on.

Prvo će odgovarati organizatori.

- Njihov identitet se krije u zapisniku - naveo je on.

Druga grupa su realizatori, oni koji su rukovodili kretanjem okupljenih građana na skupu 15. marta.

Treću grupa čine su lica koja su bili medijska podrška.

- Njihov identitet je, manje-više, poznat - naveo je Marković.

Kao četvrta grupa su oni koji su išli na lekarske preglede i tvrdili da imaju posledice od izmišljenog zvučnog topa.