Profesor Milan Petričković je pričao o tome kako postoje instituti koji se bave oblikovanjem društvene svesti i da se koriste za izvođenje obojenih revolucija i da je ovo udžbenički primer.

"Oni su išli i idu na to da se vrši promena svesti i energije u društvu jer ne treba biti naivan mnogo su veliki apetiti spolja", rekao je profesor.

"Ne sme da nam promakne da su hrvatski mediji odmah objavili kako oni znaju i da je definitivno zvučni top upotrebljen. Kada se napravi takva vrsta izmišljene priče ona ima za cilj da Srbiju destabilizuje i da je učini minornom. Njima su saveznici i neke interesne grupe u Srbiji i ogroman novac je uložen u rušenje Srbije a to se postiže rušenjem predsednika države kroz obojenu revoluciju. To je poznato iz psihologija grupa, kada se uništi stožerni element cela grupa pada. Predsednik države nije čovek on je institucija države kao i mnoge druge i ako neko uspe da uništi institucije države uništio jr državu", zaključio je profesor Milan Patričković.