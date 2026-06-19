Dok se reprezentacije bore za što bolji plasman na Mundijalu, nekadašnji prvi čovek hrvatskog fudbala Davor Šuker našao se u centru pažnje zbog fotografija i navoda da vreme tokom turnira provodi u luksuznom američkom kazinu.

Regionalni mediji prenose da je legendarni golgeter i bivši predsednik Hrvatskog nogometnog saveza, koji je u SAD stigao kao podrška delegaciji, deo slobodnog vremena iskoristio za igre na sreću, što je izazvalo brojne komentare među navijačima.

Dok "Vatreni" vode bitke na terenu, Šuker je, prema navodima medija, sreću potražio za zelenim stolom, što je dodatno podgrejalo rasprave o tome gde su danas nekadašnji moćnici regionalnog fudbala.

Međutim, ljubav prema kartama nije strana ni aktuelnom selektoru Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu.

Nekadašnji napadač Hamburga, Borusije Dortmund i Bajera iz Leverkuzena završio je igračku karijeru 2008. godine, a UEFA Pro licencu stekao je već 2011. godine. Ipak, na prvi ozbiljan trenerski angažman čekao je više od decenije.

U međuvremenu se posvetio profesionalnom pokeru, gde je tokom deset godina ostvarivao zapažene rezultate. Njegova kartaška karijera počela je 2012. godine na turnirima u Pragu, a prema zvaničnim statistikama nekoliko puta osvajao je nagrade vredne više od 20.000 dolara.

Najveće uspehe ostvario je tokom 2017. godine, dok je poslednji profesionalni nastup zabeležio 2022. godine na "Eureka Poker Tour" turniru u Češkoj, gde je zauzeo peto mesto.

Ljubav prema igrama na sreću očigledno povezuje mnoge bivše fudbalske asove sa prostora bivše Jugoslavije, a sudeći po aktuelnim rezultatima reprezentacija, pojedini od njih trenutno imaju više sreće za kartaškim stolom nego njihovi timovi na terenu.

(24sedam)