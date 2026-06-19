Američki predsednik Donald Tramp ponovo je otvorio pitanje finansiranja pomoći Ukrajini, poručivši da evropske države treba da snose veći deo tereta i da nadoknade novac koji su Sjedinjene Američke Države izdvojile tokom prethodne administracije.

Govoreći o podršci koju je Vašington pružio Kijevu tokom rata sa Rusijom, Tramp je podsetio da je administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena odobrila ogromne pakete vojne, finansijske i humanitarne pomoći.

– Bajden je mnogo dao Ukrajini, i trebalo bi da za to plate, mislim na Evropljane – rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, evropske države do sada nisu nadoknadile sredstva koja su Sjedinjene Američke Države izdvojile, pre svega zato što Vašington to nije ni zahtevao.

– Evropljani nisu vratili taj novac jer ga niko nije tražio od njih – naveo je američki predsednik.

Staro pitanje koje deli Vašington i evropske saveznike

Tramp već godinama kritikuje evropske članice NATO-a zbog, kako tvrdi, nedovoljnog izdvajanja za sopstvenu bezbednost i oslanjanja na američke poreske obveznike. Još tokom svog prvog mandata insistirao je da evropske države povećaju vojnu potrošnju, upozoravajući da Sjedinjene Američke Države ne mogu neograničeno da finansiraju bezbednost kontinenta.

Njegova najnovija izjava uklapa se u širu strategiju prema kojoj bi evropske zemlje trebalo da preuzmu veću odgovornost za finansiranje bezbednosti i podrške Ukrajini.

Pitanje raspodele troškova postalo je posebno aktuelno nakon višegodišnjeg rata u Ukrajini, tokom kojeg su SAD ostale najveći pojedinačni donator vojne pomoći Kijevu. Istovremeno, evropske države su povećavale izdvajanja za odbranu, ali su se u Vašingtonu često mogle čuti ocene da njihov doprinos i dalje nije proporcionalan američkom angažmanu.

Može li Vašington zaista da traži novac od Evrope?

Iako Tramp govori o potrebi da Evropa „plati račun“, ostaje nejasno na koji način bi takav model mogao da funkcioniše u praksi.

Većina američke pomoći Ukrajini odobravana je kroz odluke Kongresa i predstavljala je deo spoljnopolitičke strategije Vašingtona, a ne zajam evropskim državama. Zbog toga ne postoji pravni mehanizam kojim bi SAD jednostavno ispostavile račun saveznicima za već odobrene pakete pomoći.

Međutim, politička poruka je jasna. Tramp želi da evropski partneri ubuduće snose znatno veći deo troškova vezanih za Ukrajinu i bezbednost kontinenta.